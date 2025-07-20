Водночас у Кремлі не виключають, що обидва лідери узгодять "великі домовленості" під час потенційної зустрічі.

Російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп, ймовірно, укладуть "великі домовленості" під час особистої зустрічі, але цей час поки не настав.

Про це повідомив речник правителя РФ Дмитро Пєсков у бесіді з пропагандистом каналу "Росія 1" Павлом Зарубіним, передає "РИА-Новости".

"Не виключено, що Путін та Трамп у ході особистої зустрічі зафіксують великі домовленості, які стануть результатом величезної роботи, але цей час ще не настав", - сказав Пєсков.

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Зустріч Путіна і Трампа - що відомо

Нагадаємо, що на початку липня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Незабаром після цього він оголосив, що запровадить вторинні мита проти РФ та її партнерів, якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо мирного врегулювання в Україні.

Нещодавно The Times повідомила, що зустріч Трампа Путіна і Сі може відбутися у вересні в Китаї на параді з приводу закінчення Другої світової війни. Водночас у Кремлі відхрестились від таких планів.

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