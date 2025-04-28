Президент Франції кілька разів закликав Трампа посилити тиск на Путіна і домогтися припинення вогню.

Найближчими днями тиск на Росію в питанні потенційної угоди про припинення вогню в Україні буде посилено. Таку заяву в інтерв'ю Paris Match зробив президент Франції Еммануель Макрон, поділившись подробицями щодо зустрічі українського колеги Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на похороні Папи римського Франциска у Ватикані.

"Від самого початку і після американських виборів ми намагалися зіграти роль, щоб президент Трамп і його команда зважали на підґрунтя питання, не тільки на інтереси України, а й на інтереси всіх європейців. Саме це спонукало мене організувати тристоронню зустріч із президентами Трампом і Зеленським у кулуарах відкриття Нотр-Дам де Парі. Попри складний епізод в Овальному кабінеті, ми постійно намагалися створити таку динаміку, щоб президент Зеленський прийняв пропозицію про безумовне припинення вогню, що він і зробив у Джидді. Ми також працювали над тим, щоб США домоглися від Росії припинення вогню. Усі ми маємо створити умови для міцного і довготривалого миру", - наголосив Макрон.

За словами французького лідера, він закликав Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо російського диктатора Володимира Путіна. У Римі, як зазначив Макрон, він не планував зустрічатися з американським колегою, з яким протягом кількох хвилин встиг поговорити в базиліці.

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"Я знову сказав йому: "Ви повинні бути набагато жорсткішими з росіянами". Потім прибув президент Зеленський, і в нас відбулася бесіда з Кіром Стармером (прем'єр-міністром Великої Британії - УНІАН). Ми закликали президентів Трампа і Зеленського відновити довірчу бесіду й обговорити організацію наступних кількох тижнів. Що вони і зробили", - додав Макрон.

Він додав, що після цього знову поговорив із Зеленським і Трампом, закликавши американського лідера бути більш жорстким щодо РФ.

"Мета полягає в тому, щоб ми змогли встановити умови для припинення вогню і щоб ми детально опрацювали заходи щодо супроводу цього припинення вогню. Разом з американцями ми повинні бути готові зайняти жорсткішу позицію щодо Росії", - додав він.

Макрон упевнений, що переконав Трампа в можливості ескалації погроз і в необхідності введення санкцій, щоб змусити росіян погодитися на припинення вогню. Він також відповів, що сподівається на те, що угоду між Україною і РФ буде укладено.

"У найближчі вісім-десять днів ми збираємося посилити тиск на Росію. Я зберігаю обережний оптимізм, оскільки частина рівняння залежить від Москви. Я вважаю, що завдяки цій зустрічі у Ватикані нам вдалося знову чинити тиск на Росію. Це і було метою, тому що тиск виключно на Україну був неправильним", - підсумував він.

Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані - що відомо

Як писав УНІАН, президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрілися на похороні Папи римського Франциска у Ватикані 26 квітня.

Пізніше Трамп зізнався, про що говорив з українським колегою. За словами глави Білого дому, зустріч була "прекрасною". Він вважає, що Зеленський став більш "спокійним" і зацікавленим в угоді про припинення війни.

За словами його радника з національної безпеки Майкла Волтца, Трамп наполягав на особистій зустрічі із Зеленським у Ватикані. Він підкреслив, що американський лідер налаштований використовувати дипломатію, щоб закінчити цю війну і розмовляти з обома сторонами.

Водночас у CNN розкрили, як готували зустріч Трампа і Зеленського. Журналісти з'ясували, що розмова двох лідерів стала результатом зусиль дипломатів, які кілька днів спонукали Зеленського і Трампа домовитися про особисту розмову.

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