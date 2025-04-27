За словами радника президента США, Трамп налаштований використовувати дипломатію для вирішення конфлікту в Україні.

Президент США Дональд Трамп наполягав на особистих перемовинах з українським лідером Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського. Про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майкл Волц в ефірі Fox News, передає The Telegraph.

За його словами, президент США був рішуче налаштований зустрітися із Зеленським особисто у Ватикані, аби просунути вперед мирні переговори.

"Він був сповнений рішучості поговорити із Зеленським віч-на-віч і обговорити, як ми збираємося покласти край найбільшій сухопутній війні в Європі", - зауважив Волц.

Радник наголосив, що Трамп налаштований використовувати дипломатію, аби закінчити цю війну та розмовляти з обома сторонами.

"Це було справді особливим - стояти там разом з іншими світовими лідерами і спостерігати за тим, як президент Трамп веде за собою", - додав Волц.

Також він зауважив, що 100 днів тому колишній президент США Джо Байден не бачив кінця війни, однак Трамп сповнений рішучості.

Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані - що відомо

Як повідомляв УНІАН, під час похорону Папи Римського 26 квітня президенти України та США провели переговори. Після цього Володимир Зеленський розповів, про що говорив з Трампом у Ватикані.

"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", - розповів український лідер.

Пізніше Трамп зробив сильну заяву після зустрічі із Зеленським. Він наголосив, що у Путіна не було жодної причини випускати ракети по цивільних районах, містах і селищах України в останні дні.

"Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче припиняти війну, а просто водить мене за ніс, і з ним потрібно боротися по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій", - зазначив Трамп.

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