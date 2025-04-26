Світові лідери розташовуються за особливими старовинними правилами.

Ватикан порушив протокол, щоб забезпечити президенту України Володимиру Зеленському місце в першому ряді на похороні Папи Франциска поряд із президентами США і Франції Дональдом Трампом і Емманюелем Макроном.

Українського лідера зустріли спонтанними оплесками, коли він зайняв своє місце на площі Святого Петра після короткої зустрічі з Трампом - їхньої першої зустрічі з моменту сварки в Овальному кабінеті, пише The Telegraph.

Повідомляється, що спеціальних заходів могло бути вжито, щоб Зеленський опинився в центрі уваги на церемонії, де більшість лідерів розміщувалися відповідно до назви їхньої країни і статусу - глава держави або глава уряду.

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Хоча старовинні правила наказують розсаджувати світових лідерів в алфавітному порядку за назвою їхньої країни французькою мовою - традиційною мовою дипломатії, коли ці протоколи складали. Зеленський у підсумку, за правилами, міг би очікувати місця в третьому ряду або навіть далі. Однак він опинився в першому ряду, недалеко від Трампа, який сидів праворуч від нього.

Ватикан не став заперечувати, що протокол було змінено. "Я вважаю, що вони просто заповнили вільне місце", - сказав прес-секретар Ватикану Маттео Бруні в коментарі для видання.

Хто ще був присутній на церемонії

Між Зеленським і Трампом сиділи, серед інших, президенти Індії, Угорщини, Габону, а також Макрон із дружиною Бріжит і президент Фінляндії Олександр Стубб. Праворуч від Трампа і його дружини Меланії перебували президент Естонії Алар Каріс і король Іспанії Філіп VI.

Праворуч від Зеленського перебував президент Ірландії Майкл Ді Хіггінс. В інших випадках протоколу дотримувалися суворо: наприклад, президент Аргентини Хав'єр Мілей сидів біля самого краю першого ряду поруч зі швейцарським гвардійцем.

Принц Уельський, який представляв короля, був розміщений у третьому ряду поруч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який є головою уряду, а не главою держави.

На церемонії також були присутні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер із дружиною, а також колишній президент США Джо Байден, який сидів у п'ятому ряду. Президент Італії Серджо Маттарелла перебував у першому ряду, а прем'єр-міністерка країни Джорджія Мелоні сиділа далі, згідно з протоколом, що розділяє глав держав і глав урядів.

Що ще відомо про присутність Зеленського на похороні Папи Франциска

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський провів переговори з Трампом у Римі. Зустріч тривала близько 15 хвилин. Колишній посол Великої Британії в Росії сер Тоні Брентон сказав, що ця подія відкриває дипломатичні можливості.

За словами дипломата, ця зустріч після публічної суперечки в Білому домі може стати "важливим кроком" на початку мирного процесу між Росією та Україною.

Крім того, Зеленський у Римі зустрівся з Макроном тет-а-тет. Вони обговорювали продовження зусиль з пошуку шляхів до миру.

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