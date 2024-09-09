Якщо постачання Іраном балістичних ракет підтвердиться, США, Великій Британії та іншим західним союзникам доведеться вжити заходів у відповідь, найімовірніше, за допомогою додаткових санкцій.

Глава ЦРУ попередив, що будь-які кроки Ірану з постачання Росії балістичних ракет для її війни в Україні стануть "драматичною ескалацією" - але українські джерела кажуть, що це вже сталося.

Як пише Sky News, це частина моделі дедалі тіснішого співробітництва між Москвою і Тегераном, у рамках якої іранський режим уже передав величезну кількість безпілотників-вбивць, боєприпасів і артилерійських снарядів в обмін на гроші й допомогу від Росії в поліпшенні власних військових технологій і виробничих можливостей.

Сюди входить передбачувана передача Кремлем Ірану захопленої західної зброї, такої як протитанкова ракета N-LAW.

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"Це вулиця з двостороннім рухом. Росія може зробити низку речей, щоб допомогти балістичним ракетам Ірану - зробити їх більш небезпечними для використання проти наших друзів і партнерів по всьому Близькому Сходу", - сказав Білл Бернс, директор ЦРУ, у виступі зі своїм британським колегою сером Річардом Муром на заході в Лондоні у вихідні.

Західні чиновники давно попереджали про можливість Ірану почати постачати балістичні ракети в Росію.

"Раніше режим утримувався від надання своїх величезних запасів високоточних ракет на тлі загрози подальших західних санкцій і міжнародної ізоляції. Однак його розрахунки, мабуть, змінилися після закінчення в жовтні минулого року санкцій Ради Безпеки ООН, спрямованих на стримування програми Ірану з балістичних ракет у рамках великої ядерної угоди 2015 року зі світовими державами, яка відтоді розпалася", - ідеться в матеріалі.

"Неможливо приховати" продажі ракет

Сер Річард Мур, глава МІ-6, виступаючи разом із Бернсом, дав зрозуміти, що якщо Іран почав постачати балістичні ракети в Росію, то приховати їх після використання буде неможливо.

"Якщо щось з'явиться на полі бою, це стане дуже очевидним, дуже швидко. Воно вибухає, вбиває українських мирних жителів, руйнує їхню інфраструктуру і... ви повинні нагадати собі, що це те, що Іран обирає робити. Він обирає допомагати Росії робити такі речі", - сказав він.

Бернс і Річард заявили, що поки що не бачили жодних доказів того, що Пекін постачає Кремлю звичайну військову техніку, хоча вони вважають, що він допомагає з так званими технологіями "подвійного призначення", які мають як військову, так і цивільну корисність.

"Я не думаю, що будь-хто з нас сьогодні бачить прямі докази постачань зброї та боєприпасів із Китаю в Росію для використання у війні в Україні. Але ми бачимо багато речей, які трохи не дотягують до цього - предмети подвійного призначення, такі речі, які дозволили Путіну за останні 18 місяців або близько того значно відновити свою оборонно-промислову базу, і це становить реальну небезпеку", - сказав Бернс.

Захід може послабити обмеження на постачання зброї Україні

Зазначається, що якщо постачання Іраном балістичних ракет підтвердиться, США, Великій Британії та іншим західним союзникам доведеться вжити заходів у відповідь, найімовірніше, за допомогою додаткових санкцій.

"Такий крок може також зміцнити рішучість щодо того, чи слід нарешті дозволити Україні використовувати західні ракети великої дальності - такі як британські крилаті ракети Storm Shadow - проти цілей на території Росії. Побоювання з приводу відповіді Москви досі не давали змоги видати дозвіл", - сказано в статті.

Бернс зазначив, що західні союзники не повинні ухилятися від російського залякування у зв'язку з будь-якою передбачуваною ескалацією.

"Путін - задирака. Він продовжить час від часу брязкати зброєю. Я не думаю, що ми можемо дозволити собі залякатися такою риторикою", - сказав він.

Передача Іраном ракет РФ - деталі

У суботу кілька новинних організацій із посиланням на українське джерело повідомили, що Іран поставив Росії понад 200 балістичних ракет малої дальності Fatah-360.

Іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Іран постачає Росії зброю, проте раніше місія Ірану в ООН відкинула звинувачення в передачі балістичних ракет малої дальності в РФ.

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