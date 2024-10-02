При цьому дані свідчать, що 86% хочуть, щоб війна закінчилася для РФ тоді, коли буде досягнуто мети.

Російські громадяни не підтримують одну з головних цілей війни проти України - повну окупацію Донецької області, бо вважають, що звільнення Курщини є важливішим питанням.

Про це український соціолог, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто сказав в ефірі телеканалу "Київ24". Зокрема, Паніотто проаналізував результати досліджень, проведених в РФ проєктами "Хроніки" та "ExtremeScan".

Соціолог зазначив, що при інтерпретації даних російських досліджень треба зважати на те, що частина росіян буде ухилятися від відповідей, які мають негативне ставлення до так званої "спеціальної воєнної операції" (так російська пропаганда називає війну Росії проти України).

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"Головне у ставленні до війни те, що люди аполітичні. Багато у чому їх підтримка війни пов'язана не з тим, що вони самі хочуть цієї війни - вони взагалі її не хотіли, поки вона не почалася. А у зв'язку з тим, що різні фокус-групи та інші дослідження показали, що вони просто довіряють своєму керівництву", - сказав соціолог.

Він нагадав, що в Росії вже багато років як придушене політичне життя. Росіяни занурені у власне життя і робота, і якщо їх не будуть чіпати, то вони погоджуватимуться з тим, що робить керівництво.

Соціолог зауважив, що у росіян запитували про те, чи підтримають вони такий розвиток подій, якщо Володимир Путін ухвалить рішення вивести російські війська з України і почне переговори про перемир'я без досягнення початкових цілей у війні.

"Тобто, ці 49% не стільки самі хочуть припинення війни, скільки вони погоджуються з цим, якщо це скаже Володимир Путін. Але погане те, що при цьому, за ці роки пропаганди війни, є значна кількість людей, які вже звиклися з цією проблематикою і які хочуть, щоб війна продовжувалася, навіть якщо Путін захоче її припинити. Таких 33%", - додав Паніотто.

За його словами, росіяни не виглядають миролюбними з бажанням припинення війни, але поводяться так, як скаже вище керівництво.

Разом з тим, він звернув увагу, що інші дані свідчать про те, що 86% хочуть, аби війна закінчилася для Росії тоді, коли буде досягнуто цілей. Це свідчить, що росіяни не погоджуються на компроміси, якщо питати абстрактно.

"Там було ще цікаве питання про те, що вони вважають важливішим: звільнити Курську область чи продовжити війну на Донбасі? І 53% за те, щоб звільнили Курську область, і тільки 15% - щоб звільняли Донбас. Тобто, одну з головних цілей вони не підтримують. Взагалі, їм важливіше, щоб їх не чіпали, ніж щоб Росія щось завойовувала", - сказав соціолог.

Суспільні настрої в РФ

Результати досліджень, проведених проєктами "Хроніки" та "ExtremeScan" до другої річниці оголошення мобілізації в РФ, свідчать про те, що дедалі більше росіян відчувають втому від війни з Україною і готові до перемир'я, навіть якщо російським військам не вдасться досягти цілей, що спочатку були заявлені Кремлем.

Деякі російські регіони виступають за завершення війни навіть сильніше, ніж традиційні центри протесту - Москва і Санкт-Петербург. Серед досліджуваних регіонів найнижча підтримка "СВО" зафіксована в Чеченській республіці - лише 39% респондентів заявили про підтримку "спецоперації", на другому місці - Республіка Тива (46% підтримки).

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