За словами речниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки, заміна головкома ЗСУ - це внутрішнє рішення України.

Підтримка Європейським Союзом Києва після відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного залишиться незмінною. Про це у п'ятницю, 9 лютого, у Брюсселі заявила речниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Набіла Массралі, інформує "Європейська правда".

За її словами, заміна головкома ЗСУ - це внутрішнє рішення України, яке є прерогативою президента. Дипломат запевнила у твердості подальшої підтримки Києва з боку Брюсселя.

"Підтримка Євросоюзом України непохитна. Ми зобов’язалися підтримувати Україну так довго, як це необхідно, і забезпечувати всім, що необхідно, незалежно від того, хто очолює Збройні сили України", – сказала Массралі.

Допомога ЄС Україні - останні новини

6 лютого Європарламент та Рада ЄС погодили створення Українського фонду на €50 мільярдів на чотири наступні роки. Загальний бюджет буде розподілений на 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах. Вони будуть виділятися через новий спеціалізований інструмент, а кредити - коштом резервів власних ресурсів ЄС.

Пізніше голова бюджетного комітету Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт заявив, що Україні не вистачить 50 мільярдів євро, щоб задовольнити потреби країни. За його словами, "консервативні" оцінки невійськових потреб України становлять 3 млрд євро на місяць.

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