Полковник Грилюк: "Ми боронимо власну землю, і це дає наснагу для усіх нас"

До цієї системи крім представників Міністерства оборони і збройних сил, включено багато волонтерських організацій. Це зокрема, психологи з "Асоціації фахівців подолання кризових станів", що має представників у 19 областях України, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"Нам, насамперед, не вистачало психологів-практиків, оскільки військові структури, які б мали цим займатися, неодноразово піддавалися реструктуризації. Цю роботу зараз спроможні виконувати офіцери структур по роботі з особовим складом", - зазначив полковник Сергій Грилюк.

"Зараз ми вживаємо заходів щодо створення психологічної служби збройних сил. У нас є зв’язок з командирами підрозділів, і ми маємо повну інформацію про всі проблеми. В разі потреби туди одразу ж відправляють спеціалістів", - повідомив офіцер.

За його словами згідно з наказом Міністра борони були створені позаштатні групи психологічного забезпечення з числа офіцерів, які мають відповідні знання і досвід. До цих груп також були включені представники від військових і цивільних навчальних закладів, наукових установ, а також психологи-волонтери. Робота груп у кожному підрозділі триває не менше 4-6 днів, за необхідності фахівців залишають для подальшої роботи.

"Сама система роботи є трирівневою. Перший рівень - це робота безпосередньо на блокпостах. Другий рівень, найбільш ефективний - це робота з військовослужбовцями в базових таборах. Третій включає роботу з особовим складом в пунктах постійної дислокації, або на навчальних полігонах, де здійснюється відновлення бойової готовності військових частин", - повідомив начальник Соціально-психологічного центру збройних сил.

Офіцер наголосив, що з військовослужбовцями психологи також працюють у госпіталях та центрах реабілітації. Окремо проводиться робота з сім’ями загиблих.

"На даний час начальником Генерального штабу прийнято відповідні рішення про створення психологічної служби у Збройних Силах. Щодня у нас працюють 11-12 груп психологів у різних регіонах України, дві з яких - безпосередньо в зоні АТО. Коли буде повністю створена психологічна служба, передбачається, що тільки власними силами ми зможемо створити до 24 груп, а з допомогою волонтерів - значно більше", - повідомив полковник Сергій Грилюк.

"Я не можу сказати, що в нас буде "афганський синдром", але в нас, швидше за все, буде «донбаський синдром". Нам доводиться фактично перебудовувати свідомість бійців, адже вони і уявити не могли, що доведеться боротися зі своїми ж сусідами. Але це сприйняття залишиться вже й у прийдешніх поколінь. Саме тому це і є "донбаський синдром", - наголосив начальник Соціально-психологічного центру збройних сил.

"Але в чому наші плюси, так це в тому, що ми боронимо власну землю, і це дає наснагу для усіх нас. Жодна армія світу не змогла б 4 місяці вистояти в таких умовах. А українська -змогла! Ми вже маємо досвід, отриманий у цій "гібридній війні", і він уже вивчається спеціалістами інших держав", - додав офіцер.

"Ми хочемо подякувати усім представникам волонтерських рухів за допомогу Міністерству оборони та Генеральному штабу, і сподіваємося на подальшу співпрацю", - підсумував начальник Соціально-психологічного центру збройних сил полковник Сергій Грилюк.