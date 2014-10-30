Військовим журналістам надали благодійну допомогу
З метою посилення роботи військових журналістів у зоні антитерористичної операції на сході України радник Президента України, радник Міністра оборони України, відомий волонтер Юрій Бірюков разом із помічником Міністра оборони Юрієм Повхом та начальником Управління преси та інформації Міністерства оборони України підполковником Богданом Сеником передали колективам Центрального друкованого органу Міністерства оборони України «Народна армія» та Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України необхідні технічні засоби та фото — відео апаратуру.
— Переконаний, що це обладнання допоможе військовим журналістам створювати якісну продукцію. І, зрештою, наблизить нашу перемогу, — зазначив під час урочистої передачі техніки колективу газети «Народна армія» начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України підполковник Богдан Сеник.
Варто зазначити, що радник Міністра оборони України Юрій Бірюков є одним із засновників благодійного фонду допомоги Українській армії «Крила Фенікса» та координатором волонтерів, які співпрацюють з Міноборони. Він із самого початку антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей брав активну участь у забезпеченні українських бійців необхідною амуніцією і необхідними речами на волонтерських засадах. На його переконання, збройна боротьба з терористичними угрупованнями та російськими окупаційними військами, що точиться на сході нашої держави, потребує суттєвої медійної підтримки, яку здатні надати в тому числі й військові журналісти, що з перших днів виконують редакційні завдання в зоні проведення АТО.
— І друковане слово, і правдиві фотовідеоматеріали, які ви створите завдяки технічній підтримці, наданій волонтерами, позитивно впливатимуть на моральний дух українських воїнів, надаватимуть їм сил та наснаги у перемозі над ворогом, — сказав Юрій Бірюков.
В свою чергу тимчасово виконуючі обов’язки керівників військових засобів масової інформації, полковники Владислав Волошин та Анатолій Маркевич подякували Юрію Бірюкову та в його особі всім благодійникам за надану цінну та дуже необхідну допомогу і запевнили, що тепер надходження інформації із зони проведення АТО буде більш якісним та оперативним.