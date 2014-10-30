Військовим журналістам надали благодійну допомогу

— Переконаний, що це обладнання допоможе військовим журналістам створювати якісну продукцію. І, зрештою, наблизить нашу перемогу, — зазначив під час урочистої передачі техніки колективу газети «Народна армія» начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України підполковник Богдан Сеник.

Варто зазначити, що радник Міністра оборони України Юрій Бірюков є одним із засновників благодійного фонду допомоги Українській армії «Крила Фенікса» та координатором волонтерів, які співпрацюють з Міноборони. Він із самого початку антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей брав активну участь у забезпеченні українських бійців необхідною амуніцією і необхідними речами на волонтерських засадах. На його переконання, збройна боротьба з терористичними угрупованнями та російськими окупаційними військами, що точиться на сході нашої держави, потребує суттєвої медійної підтримки, яку здатні надати в тому числі й військові журналісти, що з перших днів виконують редакційні завдання в зоні проведення АТО.

— І друковане слово, і правдиві фотовідеоматеріали, які ви створите завдяки технічній підтримці, наданій волонтерами, позитивно впливатимуть на моральний дух українських воїнів, надаватимуть їм сил та наснаги у перемозі над ворогом, — сказав Юрій Бірюков.

В свою чергу тимчасово виконуючі обов’язки керівників військових засобів масової інформації, полковники Владислав Волошин та Анатолій Маркевич подякували Юрію Бірюкову та в його особі всім благодійникам за надану цінну та дуже необхідну допомогу і запевнили, що тепер надходження інформації із зони проведення АТО буде більш якісним та оперативним.