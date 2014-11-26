У Чернігові відкрили пам’ятну дошку на честь загиблого на Донбасі військовослужбовця Близнюка

Пам’ятку розмістили на будівлі чернігівського колегіуму №11, випускником якого був військовослужбовець.

Почесне право відкрити меморіальну дошку було надано батькам загиблого воїна, міському голові Олександру Соколову та директору навчального закладу Світлані Рубан. Під час заходу присутні вшанували пам’ять Володимира хвилиною мовчання, та поклали квіти до пам’ятної дошки. Також поспілкувалися з батьками і висловили слова підтримки та співчуття.

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Старший солдат Володимир Близнюк був призваний до війська як доброволець. Раніше він відслужив строкову службу в МВС. В АТО служив на посаді помічника гранатометника в окремому мотопіхотному батальйоні (на той час це був 13 батальйон територіальної оборони). 6 вересня, Володимир разом з бойовими товаришами охороняв важливий об’єкт неподалік Станиці Луганської. Того дня, близько 16.00 бойовики здійснили підступний мінометний обстріл даної позиції українських бійців. Від отриманих осколкових поранень Володимир помер.

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– Володимир Близнюк мав чітку життєву позицію. Був патріотом, любив рідну Україну. І з життя пішов як герой, захищаючи її. Він завжди залишиться у нашій пам’яті, – сказала директор чернігівської школи-колегіуму №11 Світлана Рубан.