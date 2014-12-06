Президент передав армії понад 100 одиниць бойової техніки

Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистій церемонії передачі Зюройним силам України більше 100 одиниць бойової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія пройшла на військовому аеродромі в Чугуєві Харківської області.

Зокрема, військовим передані танки Т-64, Т-62, “Булат”, бронетранспортери 4Е “Буцефал”, 3Е-1У, самохідні артилерійські установки, вантажівки “КРАЗ”, вертольоти Мі-8 та Мі-2.

Крім того, Порошенко нагородив військових державними нагородами з нагоди Дня ЗСУ. Він привітав їх від імені українського народу та висловив вдячність за ратний подвиг у зоні АТО.

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Президент наголосив, що для відродження ЗСУ, які методично знищувалися більше 20 років, знадобився “лише рік екстреної розбудови”.

Порошенко наголосив, що після цього українське військо виявилося здатним протистояти та зупинити просування вглиб країни найбільшої військової потуги на континенті.

Президент підкреслив, що на Донеччині та Луганщині військові захищають не тільки український Донбас, “але кожен куточок української землі”.

“Щоб противник не просувався далі, його потрібно зупинити тут, на сході”, - підкреслив Порошенко.

Він висловив переконання, що події на Донбасі для українців є Вітчизняною війною.

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Порошенко також наголосив на необхідності технічного переоснащення війська. За його словами, Україна зараз веде переговори з іноземними партнерами про закупівлю техніки, яку неможливо виготовити в Україні.