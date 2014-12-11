Міноборони вперше оприлюднило імена загиблих в АТО військовослужбовців
21:23, 11 грудня 2014Військо
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На офіційному сайті Міністерства оборони з’явилася сторінка зі списком усіх загиблих під час проведення АТО військовослужбовців збройних сил.
REUTERS
Список загиблих військовослужбовців ЗСУ в ході ведення АТО розміщений на сторінці "Пантеон героїв".
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Список містить повне ім’я, звання, рік народження військового, а також дату, місце й обставини загибелі.
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