Міноборони вперше оприлюднило імена загиблих в АТО військовослужбовців

На офіційному сайті Міністерства оборони з’явилася сторінка зі списком усіх загиблих під час проведення АТО військовослужбовців збройних сил.

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