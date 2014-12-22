У 2015 році до армії призвуть понад 50 тисяч українців

Про це на брифінгу заявила речник Міноборони Вікторія Кушнір.

“У 2015 році планується провести призов 40 тис громадян на строкову військову службу та залучити 10,5 тис чоловік для проходження військової служби за контрактом”, - сказала Кушнір.

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Раніше повідомлялось, що мобілізація в наступному році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень. Перший етап почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.