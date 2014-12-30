На миколаївському бронетанковому заводі почали випускати оновлені БРДМ-2 "Хазар"

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. "На цій бронемашині встановлена додаткова броня і сучасне обладнання зв'язку, новий дизельний двигун, передпусковий підігрівач і тепловізор. БРДМ-2 "Хазар" вже пройшла випробування", - йдеться в повідомленні.

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У Міноборони зазначили, що це не єдина розробка миколаївців. На підприємстві створили медичну модифікацію бронетранспортера, яка отримала назву "Святий Миколай". Кілька таких броньованих "швидких" вже використовуються в зоні АТО. Крім того, бронетанковий завод встановив на бронетранспортерах антикумулятивні решітки.