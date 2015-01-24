Міноборони: 17-22 січня знешкоджено близько 600 бойовиків і російських військових

У період 17-22 січня в результаті боїв українських вйськових з терористичними угрупуваннями та збройними силами РФ на території Донецької та Луганської областей було знешкоджено близько 600 бойовиків і російських військових, 175 поранено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, остаточна чисельність втрат може бути значно більшою, оскільки деяких поранених противник встиг евакуювати з поля бою.

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Завдяки рішучим діям і професійності українських військових було знешкоджено та виведено із строю 14 танків, 43 бойових броньованих машини, 14 одиниць РСЗВ «Град» та «Ураган», 28 самохідних артилерійських установок, 15 одиниць автомобільної техніки противника, йдеться у повідомленні.

Лише в Донецькому аеропорту знешкоджено 85 бойовиків, 53 поранено, знищено 7 танків, 12 броньованих машин, 9 одиниць автомобільної техніки та гармату МТ-12 противника.

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Водночас впродовж вказаного періоду під час боїв з ворогом загинули 18 військовослужбовців Збройних сил України, 235 були поранені. Також було втрачено 1 танк, 7 БМП, 2 гармати МТ-12, 7 одиниць автомобільної техніки.