Українська армія до кінця 2013 року перейде на нові зразки обмундирування

«Сьогодні в деяких військових частинах механізованих військ та спеціального призначення проходять випробування нових зразків обмундирування. Воно принципово відрізняється від того, яке маємо зараз», про це повідомив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана у Львові під час брифінгу для представників засобів масової інформації.

Він, зокрема, пригадав відоме прислів’я, що людину зустрічають за одягом, а проводжають за розумом. На його переконання, воно дуже важливе зараз для Збройних Сил України, насамперед, з точки зору ставлення суспільства до армії. У цьому питанні є певні проблеми і їхнє розв’язання – нагальне.

«Передбачається, що незабаром один з курсантських взводів Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного переодягнуть у нову форму одягу. Через певний час вони поділяться враженнями від цього обмундирування. Для нас важливо отримати всі зауваження щодо його якості», – наголосив генерал-полковник Володимир Замана.

Водночас він додав, що всі матеріали, які використовувалися у виготовленні нових зразків військової форми одягу, українського походження та високої якості. Це обмундирування буде приблизно у півтора рази дорожчою за попередню, але враховуючи те, що вона більш якісна, – збільшаться терміни її носіння. Тож за рахунок цього витрати на нову форму зрівняються із витратами на форму старого зразка.

«Нині розглядається питання щодо відмови від видачі обмундирування зі складів та переходу до наступних принципів: людина, яка вперше прийшла до війська отримує повний комплект обмундирування. У подальшому військовослужбовцю виплачуватиметься певна грошова компенсація, завдяки якій, за потребою, він зможе придбати у спеціалізованому магазині ті чи інші предмети обмундирування. Ми плануємо приступити до видачі нової форми одягу у червні, а до кінця поточного року забезпечити нею весь особовий склад бойових частин», – резюмував начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана.