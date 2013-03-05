Під Новобогданівкою розпочалося знешкодження вибухонебезпечних предметів

Захід відбувся за участю голови Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Пеклушенко, заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Григорія Саковського, начальника головного територіального управління МНС України в Запорізькій області Олексія Лепського та інших посадових осіб.

– На об’єкт уже прибули 78 військовослужбовців, які будуть проводити роботи з розмінування, а також 14 одиниць спецтехніки. До кінця тижня прибудуть ще 20 спеціалістів, які наразі завершують спеціальне навчання, – поінформував генерал-лейтенант Григорій Саковський.

Він розповів, що спеціалістів з розмінування поділять на десять груп, кожна з них виконуватиме свій фронт робіт.

– Після повної очистки території ми здійснимо ще одну, контрольну перевірку, аби переконатися на 100%, що ця територія є повністю безпечною, – відзначив заступник начальника Генерального штабу.

Як доповів начальник ГТУ МНС України в Запорізькій області Олексій Лепський, 1 березня територію площею 2600 кв. метрів повністю звільнили від трави та інших рослин, а також розбили на ділянки. Від МНС області до робіт з розмінування будуть залучені 80 службовців з числа особового складу, 24 з них – піротехніки, а також 23 одиниці техніки. Крім того, на час проведення робіт до області прибуде техніка з Кривого Рогу та Одеської області.

Після остаточного очищення території та її передачі органам місцевого самоврядування спеціалісти аграрної та екологічної служб визначать цільове призначення землі. Очікується, що вона буде придатна для ведення сільського господарства, створення лісового масиву та інших цілей.

– Наразі ми маємо непридатну для використання територію, але я доб’юся, щоб вона була ідеально очищеною, а ми мали гарантії щодо її безпечного застосування. Одразу після завершення робіт ми плануємо висадити там 200 кущів троянд, – зазначив голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Пеклушенко.