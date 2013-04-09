Міністр оборони бере участь у виставці LAAD-2013 у Бразилії

У ході візиту делегація відвідає Міжнародну виставку авіаційної, аерокосмічної та оборонної промисловості LAAD-2013 у м. Ріо-де-Жанейро (Федеративна Республіка Бразилія), на якій, зокрема, представлені вітчизняні зразки озброєння і військової техніки.

Під час робочого візиту передбачається зустріч та переговори Павла Лебедєва з Міністром оборони Федеративної Республіки Бразилія Сельсом Аморімом.

Після цього українська військова делегація перелетить до Аргентини, де 10-11 квітня у м. Буенос-Айресі керівник вітчизняного оборонного відомства планує зустрітися з Міністром оборони Аргентинської Республіки доктором Артуро Антоніо Пуріцеллі.

В ході зустрічей обговорюватимуться перспективи двосторонньої співпраці у військовій та військово-технічній сферах між Міністерством оборони України та оборонними відомствами латиноамериканських країн, буде узгоджено пріоритетні напрями його подальшого розвитку.

Довідково. Міжнародна виставка авіаційної, аерокосмічної та оборонної промисловості LAAD 2013 (International Exhibition and Conference on Aerospace & Defence Techology) триває з 9 по 11 квітня 2013 року у м. Ріо-де-Жанейро. Виставка LAAD була вперше проведена у 1997 році і з тих пір відбувається раз на два роки.

Відвідувачі виставки LAAD 2013 матимуть змогу отримати інформацію про озброєння та військову техніку, представлену на сучасному ринку. Експозиція LAAD розміщується у павільйоні, де зразки ОВТ демонструються головним чином у вигляді макетів, моделей, на постерах та інших рекламних матеріалах.