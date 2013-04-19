Міноборони провело інвентаризацію об’єктів будівництва житла для військових

Про це, сьогодні, 19 квітня, повідомив заступник Міністра оборони України Артуро Бабенко після вручення ордерів на отримання постійного та службового житла сім’ям ветеранів військової служби та військовослужбовцям Херсонського гарнізону.

За його словами, також ведеться робота з доопрацювання законодавчої бази, яка врегулює питання забудови.

– Зокрема, готується проект відповідної постанови Уряду, де визначатимуться механізми залучення не бюджетних коштів в об’єкти будівництва, – повідомив Артуро Бабенко.

За словами заступника Міністра оборони України, всі 168 об’єктів поділені на 4 категорії відповідно до їхньої готовності. До першої увійшли об’єкти, які готові на 80-90% та в подальшому добудовуватимуться за бюджетні кошти. Зокрема, йдеться про 9 об’єктів на 257 квартир, які максимально швидко можна добудувати та ввести в експлуатацію.

Друга категорія – це 22 об’єкти зі ступенем готовності 40-60%, добудова яких проводитиметься із залученням не бюджетних коштів. В цьому випадку частка квартир Міноборони України визначатиметься вартістю самого об’єкта, землі та підключення комунікацій. До третьої категорії віднесені недобудови з низьким ступенем готовності, але які розташовані на привабливих для інвесторів територіях. На даному етапі розглядаються декілька варіантів їх ефективного використання. Зокрема, вивчаються питання щодо можливості передачі об’єктів приватному інвестору з подальшим визначенням частки квартир на потреби оборонного відомства та органам місцевої влади – на компенсаційній основі. Щодо четвертої категорії, то до неї увійшли так звані перспективні об’єкти. Рішення по кожному з них прийматимуться після детального вивчення ситуації.

– Поточного року передбачено фінансування будівництва 153 квартир для військовослужбовців. Ми плідно співпрацюємо з Президентом і Урядом у вирішенні питання забезпечення військовослужбовців житлом. Зокрема, Міністром оборони ініційовано виділення Урядом 300 мільйонів гривень, що дозволить побудувати додатково 1518 квартир, – наголосив Артуро Бабенко.