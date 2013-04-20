Помер генерал-полковник у відставці Віктор Колотов

20 квітня 2013 року, після важкої та тривалої хвороби пішов з життя генерал-полковник у відставці Віктор Миколайович Колотов.





Віктор Миколайович народився 9 серпня 1945 року у селищі Маляші Каракулипського району Удмуртської АРСР.

У 1966 році закінчив Далекосхідне танкове училище, у 1981 році – Військову академію бронетанкових військ імені Малиновського, а у 1989 році – Військову академію Генерального штабу ЗС СРСР.

Проходив службу на посадах командира навчального танкового взводу, командира танкової роти, начальника штабу – заступника командира та командира танкового батальйону, начальника штабу – заступника командира мотострілецького полку. З серпня 1980 року – на службі у військах Забайкальського військового округу на посадах заступника командира танкового полку, командира мотострілецького полку, заступника командира танкової дивізії та командира мотострілецької дивізії. У липні 1989 року, після закінчення Військової академії Генерального штабу, призначений начальником штабу – першим заступником командувача 1-ї гвардійської армії Одеського військового округу.

З вересня 1993 року – начальник штабу – перший заступник командира, а з лютого 1994 по квітень 1996 року – командир 1-го армійського корпусу Одеського військового округу. З квітня 1996 по травень 2000 року – командувач військ Північного оперативного командування. З травня 2000 по лютий 2002 року – заступник Міністра оборони України з тилу – начальник Тилу Збройних Сил України.

З лютого 2002 року – начальник Тилу Збройних Сил України.

За період військової служби нагороджений орденами “Красной звезды”, “За службу Родине в Вооруженных Силах СССР” ІІІ ст., “За заслуги” ІІІ та ІІ ст., відзнакою Міністерства оборони України “Доблесть і честь”, іншими нагородами ЗС СРСР та України.

Керівництво Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, члени колегії оборонного відомства висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким Віктора Миколайовича.

У Міністерстві оборони України створена комісія з організації поховання генерал-полковника у відставці Віктора Колотова. Головою комісії призначений заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський.

Церемонія прощання з генерал-полковником у відставці Віктором Миколайовичем Колотовим відбудеться 22 квітня у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України з 10.00 до 12.00.

Похований Віктор Миколайович Колотов буде на Байковому кладовищі.