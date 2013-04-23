Під Севастополем завершилася чергова активація корабельного з’єднання Blackseafor

Сьогодні, 23 квітня, кораблі-учасники чергового розгортання, у тому числі морський тральщик ВМС ЗС України «Черкаси», після завершення чотириденного візиту до порту Севастополя востаннє за цю активацію разом вийшли в море.

Неподалік зовнішнього рейду Севастополя проходженням кораблів у кільватерному однострої повз флагманський корабель – фрегат ВМС Туреччини «Хейбеліада» – було проведено традиційну церемонію прощання. Після цього кораблі вирушили до місць постійного базування.

Морський тральщик «Черкаси» під командуванням капітана 3 рангу Юрія Федаша під час участі в активації разом з кораблями з’єднання пройшов близько 1100 морських миль. У період з 5 до 9 квітня корабель у складі Blackseafor перебував з візитом у порту міста Варна (Болгарія), а з 12 до 16 квітня – у порту міста Констанца (Румунія). У ході двох морських фаз активації українські військові моряки разом з колегами з Болгарії, Грузії, Російської Федерації, Румунії і Туреччини провели низку навчань і тренувань, у тому числі з маневрування, буксирування, передачі вантажів на ходу, відбиття атаки швидкісної малорозмірної цілі, опитування та догляду суден, моніторингу та контролю судноплавства.

За інформацією начальника похідного штабу оперативного з’єднання кораблів капітана 2 рангу Віктора Марчишина (ВМС ЗС України), екіпаж українського корабля виконав усі поставлені перед ним завдання та отримав високу оцінку з боку командування Blackseafor.

Довідка. 2 квітня 2001 року у м. Стамбул (Туреччина) перші заступники міністрів закордонних справ Причорноморських країн підписали «Угоду про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва» (Blackseafor – Сили Чорного моря). Багатонаціональне з’єднання військово-морського співробітництва Blackseafor є військово-морським (корабельним) з’єднанням «за викликом», створеним відповідно до зазначеної Угоди. Основними завданнями Blackseafor є проведення операцій з пошуку та рятування, проведення гуманітарних операцій, а також боротьба з мінною загрозою, здійснення операцій щодо захисту навколишнього середовища, обмін візитами доброї волі та інші завдання, погоджені країнами-учасницями.

У другій половині 2013 року ВМС ЗС України, як планується, будуть втретє приймати командування з’єднанням Blackseafor, що здійснюється за ротаційним принципом.