«Південні» готуються до участі у командно-штабному навчанні «Чумацький шлях – 2013»

Зокрема, вже завершено переміщення озброєння та військової техніки визначених підрозділів на позиції, розгорнуто функціональні центри на об’єднаних командних пунктах за участю трьох органів діючих військових управлінь – повітряного командування «Південь» Повітряних сил, Південного оперативного командування, 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, розгорнуто та перевірено системи зв’язку.

На підготовчому етапі управління угрупування «Південних» під керівництвом командира 6-го армійського корпусу генерал-майора Руслана Хомчака відпрацюють необхідні документи та доведуть уточнені завдання підпорядкованим військам і силам.

Під час наступного етапу буде здійснено управління військами та силами оперативного командування в ході проведення військової операції. Учасники дослідницького командно-штабного навчання зосередяться на вдосконаленні умінь і практичних навиків офіцерів щодо планування операції, виконання функціональних обов’язків, злагодженості в діях особового складу груп управління, а також дослідять спроможність оперативного управління перспективної структури управляти підпорядкованими військами.