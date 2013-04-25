Харківський гарнізон та львівські курсанти готуються до Дня Перемоги

Міць та стройову виправку нашого війська зможуть побачити 9-го травня мешканці та гості Харкова під час урочистого проходження військ в обласному центрі площею Свободи.

За словами головних організаторів урочистостей, до захисників Вітчизни, які служать в регіоні, приєднаються військовослужбовці 25-ї повітряно-десантної бригади 6 армійського корпусу з Дніпропетровщини, курсанти та офіцери Академії Військово-Морських Сил імені П.Нахімова, Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного зі Львова. Також харків’яни побачать військовослужбовців однієї з військових частин збройних сил Російської Федерації, солдати котрої колись брали участь у визволені Харкова від німецько-фашистських загарбників.

– Усі секрети щодо організації і проведення урочистого проходження військ ми не розкриваємо. Проте масштабністю та оригінальністю проведення заходів ми постараємося порадувати наших ветеранів та гостей, – зазначив начальник Харківського гарнізону полковник Олексій Середа.

Слід зазначити, що у святковий день поблизу майдану Свободи у Харкові будуть розміщені зразки бойової техніки і озброєння, які знаходяться у військових частинах гарнізону. Окреме місце виділять і для бронетехніки Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О.Морозова.

З метою якісного проведення урочистостей у Харкові 9-го травня військовослужбовці Харківського гарнізону з початку квітня по дві години на день посилено займаються стройовою підготовкою. Зокрема, у Харківському університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба (ХУПС) ведеться активна підготовка до заходів, пов’язаних зі святкуванням річниці Великої Перемоги. Понад 500 курсантів військового вишу щоденно тренуються у стройовому вишколі. Також у заході візьмуть участь більше 180 офіцерів ХУПС. Триває підготовка до урочистого проходження військ 9 травня у місті Харків і в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львівський військовий виш представлятимуть більше 80 курсантів, які навчаються на різних факультетах.