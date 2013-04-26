Керівництво Кабміну, Міноборони і Генштабу вшанувало пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Сьогодні, 26 квітня, з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у Києві відбулась церемонія покладання квітів до Меморіального кургану «Героям Чорнобиля» та пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля». У заході взяли участь ліквідатори, урядовці, народні депутати, представники київської влади.

У заході взяли участь прем’єр-міністр України Микола Азаров, голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов, Міністр оборони України Павло Лебедєв, перший заступник начальника Генерального штабу ЗС України адмірал Ігор Кабаненко, інші посадові особи.

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