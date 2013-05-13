Українські ВМС взяли участь у святкуванні 230-річчя Чорноморського флоту

Також були присутні голова Верховної Ради України Володимир Рибак і голова Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко.

Одним із основних заходів став парад кораблів у Севастопольській бухті, який відбувся 12 травня. Головним елементом дійства був обхід на катері однострою кораблів командувачем Чорноморського флоту Російської Федерації віце-адміралом Олександром Федотенковим і командувачем Військово-Морських Сил Збройних України Юрієм Іл’їним. Керівники флотів привітали екіпажі 12 кораблів і підводних човнів, серед яких і екіпажі фрегату «Гетьман Сагайдачний» та підводного човна «Запоріжжя», які стояли у парадних диспозиціях спільно з російськими кораблями.

Також 12 травня учасниками заходів стали підрозділ почесної варти українського флоту і військовий оркестр Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України, які спільно з аналогічними підрозділами ЧФ РФ демонстрували свій вишкіл під час урочистого покладання вінків і квітів до Вічного вогню біля меморіалу «Героїчним захисникам Севастополя у 1941-1942 роках», а пізніше здійснювали забезпечення параду кораблів і тематичної театралізованої вистави, що проводилася у районі спеціально встановленого у Севастопольській бухті плавпричалу.

Напередодні представники Командування ВМС ЗС України на запрошення командування ЧФ РФ взяли участь в урочистому зібранні на честь 230-ї річниці Чорноморського флоту. Російських колег від імені командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Юрія Іл’їна, Військової ради і всього особового складу флоту привітав начальник штабу-перший заступник командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Дмитро Шакуро.