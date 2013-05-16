Керівник військово-музичного центру СВ ЗСУ отримав звання «Національний лідер України»

Начальника, художнього керівника військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України, Заслуженого артиста України, підполковника Олександра Шевчука за вагомий особистий внесок у соціально економічний та культурний розвиток України, значні професійні здобутки нагороджено дипломом та званням «Національний лідер України» в номінації «Культура. Мистецтво».

Музика є основою життя Олександра Шевчука. Він працює «без перерви на рекламу». Кожен день – концерти, тури, фестивалі й просто репетиції. Нині в репертуарі військових музикантів поруч з народними – естрадні пісні, рок-н-рол і джаз. Колектив привертає увагу різноплановістю номерів: адже музиканти виконують як класичні твори, так і готують сучасні шоу-програми. Завдяки своєму керівникові колектив знаходиться в постійному творчому пошуку та веде активну службову та концертну діяльність: обслуговує офіційні церемоніали на державному рівні, бере участь у військових парадах та проходженнях військ на Хрещатику, покладанні квітів, зустрічей закордонних державних делегацій, виступає з концертами на військових полігонах під час навчань тощо. За час свого існування військово-музичним центром проведено понад 1000 концертно-стройових заходів у військових частинах гарнізонів Збройних Сил України та в цивільних організаціях. Артисти та музиканти центру брали участь майже у 25 міжнародних фестивалях, програмах, концертах Європи та Росії представляючи українське мистецтво на міжнародній арені: м. Кромержиж (Чехія); м. Штудгарт, Меммінген, Брауншвейг, Зіген, Оберхаузен (Німеччина); м. Санкт-Петербург (Росія); м. Жіве, Сен-Кантен, Шалон-сюр-Саон (Франція).

Робота центру спрямована на створення цікавих масштабних проектів та шоу-програм, які підтримують розвиток національних військово-патріотичних традицій та підвищують імідж військової служби серед населення України. У вересні 2009 р. було започатковано та на сьогодні продовжується рекламно-агітаційний проект центру, спільно з Чернігівським міським військкоматом – «День призовника «Час нових героїв», мета якого полягає в ефективному поширенні серед молоді інформації про службу у Збройних Силах України, донесенні до школярів об’єктивних відомостей про навчання, службу і побут військовослужбовців. В останні роки проект розширив свої кордони і проводиться не лише у місті, а й охоплює віддалені населені пункти Чернігівського району.

Також центр ініціював унікальний дитячий проект «Армія – дітям» у рамках якого, спільно з військовими музикантами Росії, глядачам було представлено шоу-програму «Волинка-Блюз» за участю заслуженого артиста Росії – Веніаміна Мясоєдова. На початку 2008 p. у рамках цього ж проекту в Чернігові відбулася прем’єра першого в Україні дитячого мюзиклу «Великий малюк Гулівер» харківського композитора Володимира Птушкіна. Прем’єру подарували дітям військовослужбовців, дітям-сиротам та інвалідам. Продовжуючи проектні заходи, військово-музичний центр виступив організатором Міжнародного дитячого конкурсу-фестивалю ім. Ревуцького. У ньому брали участь юні таланти з України, Росії, Великобританії та Німеччині. І завершальним етапом проекту став Відкритий юнацький фестиваль «Квітка миру», який спрямований на популяризацію українського національного та кращих зразків світового музичного мистецтва із залученням до цієї діяльності кращих дитячих виконавчих колективів з різних країн світу, а також сприяє налагодженню і подальшому поглибленню творчих зв’язків між ними, підвищенню ролі й внеску Сухопутних військ Збройних Сил України в підтримці та розвитку міжнародного співробітництва. Фестиваль розпочав свою творчу біографію представленням молодих виконавців з різних куточків Європи. Надзвичайно символічно, що в наш час саме військові протягують руку молодим юнакам та дівчатам, відкривають майбутніх особистостей.

Традиційними стали і спільні заходи військових митців (музик) та Міністерства культури України. Щорічно на базі центру проводиться Міжнародний гітарний фестиваль. Цікаво, що саме військовий колектив, камерний хор центру, спілка композиторів України свого часу запросила до участі у Міжнародному фестивалі «Musik Fest-2008» у Києві. Саме колектив хору під керівництвом головного хормейстера, заслуженої артистки України, працівника Збройних Сил України – Марини Гончаренко – посів почесне друге місце та отримав звання лауреата в номінації «Професійні колективи» на Міжнародному фестивалі церковної музики «Хайнувка – 2009», який відбувся ц Республіці Польща. У фестивалі брали участь 23 музичних колективи з Естонії, Литви, Росії, Польщі, Татарстану, Молдови, Німеччини, Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та України. Вперше за всю історію фестивалю в найпрестижнішій категорії – «професійні колективи» – виступали військові хористи з Чернігова.

Олександр Шевчук бере активну участь у мистецькому житті міста Чернігова: у 2011 р. він – головний диригент святкувань Дня міста Чернігова, голова журі 2-го міського конкурсу-фестивалю патріотичної пісні «Поклик серця», присвяченого 67-й річниці визволення України від фашистських загарбників.

Особовий склад центру неодноразово заохочувався відзнаками та нагородами міністра оборони України, начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних Сил України, командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Секрет успіхів центру – високопрофесійні творчі кадри, які віддані своїй справі незалежно від того, де виступають військові музиканти: у військових частинах, на громадських заходах чи міжнародних фестивалях – усюди вони викликають почуття гордості за країну, за її Збройні Сили.