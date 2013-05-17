У Криму проходить засідання Комітету командувачів ВМС на Чорному морі

У заході беруть участь делегації командувачів ВМС на Чорному морі – Республіки Болгарія, Грузії, Румунії, Туреччини, Російської Федерації і України. Головує на засіданні командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн.

– Головна мета нашого засідання витікає з ролі та відповідальності Комітету командувачів як органу управління регіональним міжнародним військово-морським з’єднанням BLACKSEAFOR, – зазначив віце-адмірал Юрій Іл’їн, відкриваючи сьогодні, 17 травня, робочу сесію засідання.

Командувач національного флоту детально зупинився на питаннях, що стосуються реагування на нові виклики та загрози у безпековому середовищі, обґрунтував позицію української сторони в питанні підготовки BLACKSEAFOR до участі в заходах боротьби з екологічною небезпекою. Крім того, на думку віце-адмірала Юрія Іл’їна, у поточному функціонуванні BLACKSEAFOR слід приділити увагу практичній апробації системи узагальнення досвіду, а також питанню подальшого покращення обміну інформацією, який дозволив би максимально швидко вирішувати будь-які виникаючі під час взаємодії проблемні питання. Керівник виду Збройних Сил України висловив переконання, що спільна діяльність у рамках BLACKSEAFOR є незамінною формою діалогу та співробітництва у військово-морській галузі, дає можливість закласти підвалини миру та стабільності в Чорноморському регіоні. Віце-адмірал Юрій Іл’їн запросив колег до відкритого та конструктивного діалогу, що дасть змогу продовжити удосконалення діяльності BLACKSEAFOR та підвищить його ефективність.

Програма засідання передбачає, зокрема, підведення підсумків і узагальнення досвіду проведення серпневої 2012 року та квітневої 2013 року активацій оперативного з’єднання кораблів Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLACKSEAFOR, обговорення і узгодження програм діяльності BLACKSEAFOR на 2013-2014 роки і на 2014-2018 роки, розгляд пропозицій щодо призначення командування BLACKSEAFOR, підписання відповідних документів та інші заходи.