Відбулося засідання наглядової ради благодійного фонду для військовослужбовців

Члени Наглядової ради фонду розглянули питання надання фінансової допомоги на лікування членів сімей військовослужбовців та працівників ЗС України. Символічно, що турботою про військових разом з нинішнім переймається і колишній міністр оборони, а нині народний депутат України, генерал армії України Олександр Кузьмук, який є членом Наглядової ради фонду.

Міністр оборони України Павло Лебедєв, звертаючись до присутніх на засіданні, нагадав, що фонд створено саме для надання допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України в екстрених ситуаціях, насамперед – пов’язаних зі здоров’ям, коли людина залишається наодинці зі своєю проблемою. І завдання фонду полягає в тому, щоб у такій ситуації надавати дієву допомогу тим, хто її особливо потребує. У випадках, коли згідно з законодавчими нормами держава не має права виділяти фінансовий ресурс для надання відповідної допомоги. Фонд було засновано цього року з особистої ініціативи міністра оборони України, його мета – у критичний момент врятувати життя військовослужбовцю.

– Досвід діяльності благодійного фонду в окремих регіонах показав, що допомога людям необхідна. Допомога ефективна та жадана. Тож наглядова рада фонду вийшла з ініціативою щодо поширення досвіду надання допомоги у Збройних Силах по всій Україні, – повідомив Павло Лебедєв.

Сьогодні фонд наповнюється за рахунок спонсорської допомоги. Основним джерелом надходження коштів до нього є благодійні внески українських громадян. Було повідомлено, що лише за три місяці існування на рахунок фонду вже надійшов мільйон гривень. Тож члени наглядової рад вирішили розподілити частину цих коштів серед першої групи військовослужбовців та працівників ЗС України, які потребують надання невідкладної медичної допомоги та проведення складних операцій членам їхніх родин.

Тимчасовий виконувач обов’язків директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Ігор Данильчук під час засідання правління громадської організації «Фонд Захисник Вітчизни – Рятівник» надав медичне обґрунтування необхідності матеріальної допомоги тим членам сімей військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які нагально потребують дорогого лікування, та яким для цього не вистачає власних коштів.

– Дуже позитивно, що цей фонд з ініціативи Міноборони України був створений, – сказав він. – І кошти, які до нього надходять, дійсно спрямовуються на вирішення проблем, які люди не спроможні розв’язати самостійно. Рішенням правління, зокрема, виділяються кошти на лікування дітей-інвалідів, які страждають на дитячий церебральний параліч, проведення складних дорогих операцій тощо. Впевнений, що люди, яким допомагає фонд, завжди будуть вдячні наглядовій раді фонду та особисто міністру оборони Павлу Валентиновичу Лебедєву за «Фонд Захисник Вітчизни – Рятівник», – підкреслив полковник медичної служби Ігор Данильчук.

Під час засідання Наглядової ради громадської організації «Фонд Захисник Вітчизни – Рятівник» було озвучено і перші його результати.

Чи міг тоді знати підполковник В’ячеслав К., що звичайний візит до стоматолога обернеться для нього страшною важко виліковною хворобою. Протягом шести років офіцер самотужки боровся з недугою, і лише нещодавно завдяки благодійній програмі «Врятуй життя» громадської організації «Фонд Захисник Вітчизни – Рятівник» він отримав матеріальну допомогу на лікування та надію на одужання.

За плечима підполковника В’ячеслава К. ратна служба у різних куточках України, де він проходив службу на посадах від командира взводу до командира батальйону. Після закінчення Національного університету оборони України займає посаду старшого офіцера одного з відділів штабу управління 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.

– Зі створенням у Дніпропетровську регіональної експертної ради в рамках реалізації програми «Врятуй життя» громадської організації «Фонд Захисник Вітчизни – Рятівник» розпочалася цільова робота серед військовослужбовців та членів їх родин. Приємним є той факт, що лише за декілька місяців нашої роботи з’явилися реальні результати, – зазначив Голова регіональної експертної ради полковник Олександр Супрун.

В свою чергу підполковник В’ячеслав К. додав, що завдяки таким людям, як міністр оборони України Павло Лебедєв, та іншим небайдужим, військовослужбовці зможуть розраховувати не лише на власні сили у боротьбі зі своїми проблемами, а і на допомогу громадської організації «Фонд Захисник Вітчизни – Рятівник».

– Коли людина зустрічається з нещастям, на допомогу приходить лікар, роблячи операцію. Він рятує людині життя, але без відповідного подальшого медикаментозного лікування, післяопераційної підтримки, на жаль, людина все одно може не здолати хворобу. Саме у цей екстремальний період й необхідна дієва допомога, яку надаватиме «Фонд Захисник Вітчизни – Рятівник». Це й виділення коштів на придбання дорогих медикаментів, проведення спеціального післяопераційного лікування. Адже часто-густо в людей на це просто не вистачає грошей, – зауважив міністр оборони України. – Тож головне призначення фонду – допомагати рятувати людські життя.