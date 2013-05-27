У Запоріжжі журналістам розповіли про умови служби за контрактом

– З початку року вже 111 осіб із Запорізької області проходять військову службу за контрактом, з них 50% громадян України призовного віку і понад 80 осіб відібрано кандидатами для проходження контрактної служби, ­– зазначив полковник Михайло Логвінов.

Офіцер також розповів присутнім про підвищення державних соціальних гарантій військовослужбовців, у тому числі збільшення грошового забезпечення та впровадження дієвого механізму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей. Також полковник Михайло Логвінов поінформував журналістів про впровадження добровільної військової служби для осіб, які бажають проходити військову службу у Збройних Силах виключно в добровільному порядку за територіальним принципом на посадах, що не визначають бойової здатності. Термін проходження добровільної військової служби, що пропонується, буде становити 12 місяців. Грошове забезпечення – до 2000грн.

Заступник командира з виховної роботи підводного човна “Запоріжжя” капітан II-рангу Дмитро Загребін повідомив представників регіональних мас-медіа про особливості відбору та проходження військової службі на великому підводному човні “Запоріжжя”. Офіцер наголосив, що військовослужбовці за контрактом, які проходять службу на човні, користуються усіма видами забезпечення та пільгами. Щомісячне грошове забезпечення становить: посади рядового складу від 3200-3500грн., посади старшинського складу – від 3800-4000грн. Також військовослужбовці контрактної служби забезпечуються триразовим харчуванням за підвищеною нормою. Проходячи військову службу за контрактом, військовослужбовець має можливість отримати службове житло, а у перспективі – і власне.

Директор обласного центру патріотичного виховання молоді Марина Шкода розповіла про спільну роботу обласного центру з облвійськкоматом з питань військово-патріотичного виховання молоді, підготовки до військової служби, формування привабливого іміджу Збройних Сил України в суспільстві.