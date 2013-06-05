Військовослужбовці ЗСУ повернулися з міжнародного військового паломництва

Варто зазначити, проща української делегації стала найбільшою за всю її історію та склала понад 200 осіб. До військових прочан також долучилися члени їхніх родин, курсанти Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, представники Державної пенітенціарної служби та працівники МВС України.

До Люрду прибули військові паломники із 40 країн світу. Особливу атмосферу прочанам у Марійському Центрі створили духові оркестри Ірландії, США, Франції, Кот-д’Івуару та Німеччини.

Під час заходу представники української делегації поклали квіти до Меморіалу загиблих вояків, відвідали підземний храм та взяли участь у нічній ході зі свічками. Військові з України мали змогу побувати на аудієнції у Папи Римського Франциска І.

– Безперечно, проведення таких заходів є надзвичайно потрібним. Під час паломництва люди різних національностей знайомляться між собою, стають друзями, одним словом – налагоджують міжнародні контакти. А головне – вони можуть духовно і фізично очиститися, відпочити, і з новими силами повернутися до своєї праці, – зазначив духовний керівник української делегації єпископ Сокальсько-Жовківської УГКЦ владика Михаїл Колтун.

Протягом паломництва офіцери і курсанти помолилися на Літургії в українських церквах Кракова (Польща), Мюнхена (Німеччина), Люрду (Франція), Риму (Італія) та Монсерраті (Іспанія). Окрім того, військовослужбовці приступали до Таїн Сповіді та Причастя.