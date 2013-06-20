Курсанти Академії сухопутних військ завітали до будинку дитини

Майбутні лейтенанти передали для потреб дитячого будинку посуд, побутову техніку, засоби гігієни та інші предмети побуту, які стануть у пригоді для догляду та виховання маленьких мешканців закладу.

– Дітки, які виховуються у цьому дитячому будинку, вже давно для нас, курсантів академії, стали як рідні. Дуже прикро, що в нашому суспільстві є люди, які можуть покинути власних дітей. Ми ж, люди військові, несемо відповідальність не лише за мир у державі, але й за кожного громадянина України, а особливо за тих, хто цього найбільше потребує. Тож, допомагати цим дітям – наш святий обов’язок, – розповів один із випускників Євген Гончар.

Такі візити напередодні випуску молодих офіцерів є не лише гарною традицією, але й необхідним кроком на зустріч вихованню майбутніх поколінь.

Вихованці дитячого закладу, в свою чергу, радо зустріли молодих захисників Вітчизни та влаштували для гостей справжню концертну програму із виконанням пісень і танцювальними номерами. Після цього дітлахи мали можливість поспілкуватись із курсантами та посидіти у них на руках.

За словами головного лікаря будинку дитини Алли Лігостаєвої, турбота з боку військових відчутна не лише напередодні свят та знаменних дат.

– Офіцери та курсанти Академії сухопутних військ вже давно стали справжніми друзями та меценатами для дітей, які виховуються у нашому дитячому будинку. І тут мова не йде лише про подарунки. Діти, які, на жаль, не мають можливості виховуватись у повноцінних сім’ях, відчувають справжню турботу та опіку з боку військовослужбовців практично кожен день, і ми дуже вдячні нашим захисникам Вітчизни за це, – наголосила Алла Лігостаєва.