Курсанти Академії сухопутних військ завітали до будинку дитини
Курсанти Академії сухопутних військ, які вже завтра отримають перші офіцерські звання та дипломи про вищу освіту, відвідали вихованців Комунального закладу Львівської обласної ради «Будинок дитини №1 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки».
Майбутні лейтенанти передали для потреб дитячого будинку посуд, побутову техніку, засоби гігієни та інші предмети побуту, які стануть у пригоді для догляду та виховання маленьких мешканців закладу.
– Дітки, які виховуються у цьому дитячому будинку, вже давно для нас, курсантів академії, стали як рідні. Дуже прикро, що в нашому суспільстві є люди, які можуть покинути власних дітей. Ми ж, люди військові, несемо відповідальність не лише за мир у державі, але й за кожного громадянина України, а особливо за тих, хто цього найбільше потребує. Тож, допомагати цим дітям – наш святий обов’язок, – розповів один із випускників Євген Гончар.
Такі візити напередодні випуску молодих офіцерів є не лише гарною традицією, але й необхідним кроком на зустріч вихованню майбутніх поколінь.
Вихованці дитячого закладу, в свою чергу, радо зустріли молодих захисників Вітчизни та влаштували для гостей справжню концертну програму із виконанням пісень і танцювальними номерами. Після цього дітлахи мали можливість поспілкуватись із курсантами та посидіти у них на руках.
За словами головного лікаря будинку дитини Алли Лігостаєвої, турбота з боку військових відчутна не лише напередодні свят та знаменних дат.
– Офіцери та курсанти Академії сухопутних військ вже давно стали справжніми друзями та меценатами для дітей, які виховуються у нашому дитячому будинку. І тут мова не йде лише про подарунки. Діти, які, на жаль, не мають можливості виховуватись у повноцінних сім’ях, відчувають справжню турботу та опіку з боку військовослужбовців практично кожен день, і ми дуже вдячні нашим захисникам Вітчизни за це, – наголосила Алла Лігостаєва.