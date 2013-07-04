Минулого місяця українські льотчики провели в африканському небі 240 годин

Наші співвітчизники зі складу 18-ї ротації 56-го окремого вертолітного загону ЗС України Місії ООН у Ліберії, де командиром льотчик першого класу полковник Петро Пліс, продовжують в сезон тропічних дощів виконувати миротворчі завдання. Екіпажі на вертольотах Мі-8 здійснюють перевезення пасажирів та вантажів у віддаленні населені пункти, пара Мі-24 із спеціального обладнаного майданчику Грінвілл здійснює повітряну розвідку та бойове патрулювання як вздовж кордонів Республіки Ліберія, так і з перельотом на територію сусідньої держави Кот-д’Івуар.

Минулого місяця льотчики провели в африканському небі близько 240 годин, виконавши 188 польотів на вертольотах Мі-8МТ та Мі-24П, перевезли понад 860 пасажирів, майже 13700 кг вантажу.

Зважаючи на такий значний обсяг завдань та інтенсивний графік використання гелікоптерів у складних кліматичних умовах, одну із ключових ролей у забезпеченні безпеки польотів та справності повітряних суден покладають на фахівців інженерно-авіаційної служби (ІАС) загону, яку очолює заступник командира 56 ОВЗ з ІАС полковник Василь Мерзін та начальник ІАС підполковник Олександр Будовський.

– Щоб авіатехніка не підвела, потрібно підтримувати її в належному стані. Тому кожного дня спеціалісти інженерно-авіаційної служби готують авіатехніку до польотів, забезпечуючи її працездатність та надійність, зберігаючи відповідність льотно-технічних характеристик протягом встановлених ресурсів і термінів служби, – зазначив полковник Василь Мерзін.

Протягом 18-ї ротації фахівці ІАС виконали сотні видів робіт на авіаційній техніці, провили на 10 вертольотах регламентні роботи, 332 попередніх підготовки, 118 паркових днів, забезпечивши понад 940 польотів та близько 1310 годин нальоту в небі західноафриканської республіки.

– Українські вертольоти Мі-8 та Мі-24 експлуатуються в межах тільки встановлених ресурсів та термінів служби, – розповідає полковник Василь Мерзін. – Військові техніки розуміють, що відповідальність за безпеку екіпажу та пасажирів лежить і на нас. Тому робимо все можливе, щоб гвинтокрила машина була постійно справна, в будь-який час доби могла піднятися в небо, і екіпажі виконали поставлені завдання під блакитним стягом ООН.

Для дотримання усіх норм експлуатації вертольотів протягом десяти днів на території вертолітної стоянки загону працював представник ВАТ “Мотор Січ” інженер із обслуговування авіатехніки Артем Захаров. Головною метою його перебування в Ліберії було надання оцінки технічному стану та контролю ресурсних показників двигунів та допоміжних силових установок, які встановленні на гелікоптерах Мі-8 та Мі-24.

Варто зазначити, що саме завдяки спеціалістам ІАС авіаційна техніка 56-го окремого вертолітного загону працює в умовах африканського клімату безвідмовно, що неодноразово зазначалося керівництвом Місії ООН.