Міністр оборони України зустрівся з російським колегою

Сьогодні, 27 липня, у Севастополі розпочалась робоча зустріч Міністра оборони України Павла Лебедєва та Міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу.

Зокрема, керівниками оборонних відомств будуть обговорюватись питання щодо проведення чергового, 6-го засідання Підкомітету з питань безпеки українсько-російської міждержавної комісії. Проведення заходу заплановано на 4 вересня поточного року у Москві.

Розглядатимуться питання, що становлять взаємний інтерес у військово-технічній сфері, серед таких питань є підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації, про реалізацію програми військово-технічного співробітництва на 2013-2017 роки між Міністерствами оборони України та РФ, а також про участь представників підрозділів ЗС України у заходах оперативної та бойової підготовки ЗС РФ, спільних багатонаціональних навчаннях.