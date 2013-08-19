Вілкул зустрівся з учасниками Курської битви

– Сім десятків років пройшло з дня перемоги в одній із наймасштабних битв у історії Другої Світової війни – Курській битві. Курська дуга стала початком перемоги наших військ у Великій Вітчизняній війні, – про це 17 серпня наголосив Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул у Дніпропетровську, під час зустрічі на території управління 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України з ветеранами Великої Вітчизняної війни – учасниками Курської битви.

Масштабне військово-патріотичне дійство проходило у форматі зустрічі різних поколінь захисників Вітчизни. На території військової частини посадовця супроводжував командир 6-го армійського корпусу – начальник Дніпропетровського гарнізону генерал-майор Руслан Хомчак. У заході також взяли участь голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод, Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко, військовослужбовці армійського корпусу та місцевого гарнізону, ветерани Великої Вітчизняної війни їх внуки та правнуки, а також учні старших класів місцевих загальноосвітніх середніх шкіл.

Розпочалася зустріч захисників Вітчизни з урочистого шикування офіцерів управління армійського корпусу на Алеї Слави та виносом Державного Прапору України та Бойового прапору 6-ї танкової армії.

– Ваша самовідданість, стійкість та любов до Батьківщини – це приклад, на якому виросли ми, та на якому ми виховуємо наших дітей. Кожен день, кожним своїм вчинком ми робимо все, щоб бути гідними спадкоємцями Вас – шановні Переможці, – сказав Олександр Вілкул під час зустрічі з учасниками Курської битви.

Командир 6-го армійського корпусу генерал-майор Руслан Хомчак зазначив. що у великій битві літа 43-го брали участь і воїни-танкісти 5-го гвардійського танкового корпусу під командуванням генерал-лейтенанта танкових військ Андрія Григоровича Кравченка – першого командарма 6-ї гвардійської танкової армії, правонаступником якої є 6-й армійський корпус.

– Ваш подвиг – безсмертний, і бути спадкоємцями переможців на Курській дузі – це почесно та відповідально, – підкреслив генерал-майор Руслан Хомчак.

Після покладання квітів до пам’ятника колишньому командувачу 6-ї танкової армії двічі Герою Радянського Союзу генерал-полковнику Андрію Кравченко, гості разом з ветеранами Великої Вітчизняної війни та юними захисниками Вітчизни під відомі пісні фронтових часів скуштували солдатської каші, приготованої на польовій кухні.

Представники пошукової організації “Гвардія Дніпро” організували для молодого покоління та учасників зустрічі виставку зразків військової техніки та озброєння часів Другої Світової війни.

Варто зазначити, що 2013 рік проходить під знаком 70-ї річниці Битви за Дніпро. У рамках святкування цієї знаменної дати за участю військовослужбовців будуть реалізовані проекти “Вдячність поколінь” і “Гордимося Великою Перемогою!”, присвячені головним битвам Великої Вітчизняної війни і дням звільнення міст і районів Дніпропетровщини.

Ключовою подією святкування 70-ліття Битви за Дніпро стане проведення восени 2013 року масштабної військово-історичної реконструкції форсування Дніпра. У ній візьмуть участь більше тисячі учасників з різних регіонів України, Росії і інших держав. У реконструкції буде задіяна справжня бойова техніка часів Великої Вітчизняної війни.

Також до 70-ліття звільнення України в Дніпропетровську буде створений унікальний Музей фортифікації Великої Вітчизняної війни просто неба. На території музею будуть відтворені фортифікаційні споруди, встановлена бойова техніка часів війни.