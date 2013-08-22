ВМС розпочали обстеження затонулого у роки війни підводного човна “Щ-216”

На виконання доручення Президента України, рішеннями командувачів Військово-Морських Сил Збройних Сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації створено спільний суднопідйомний загін під керівництвом начальника Центру пошукових і аварійно-рятувальних робіт Військово-Морських Сил Збройних України (ЦПАР ВМС ЗС України) капітана 1 рангу Віктора Двухшорстнова.

Від української сторони до робіт залучено морське водолазне судно “Почаїв” з населеним підводним апаратом “Риф” Науково-дослідного Центру Збройних Сил України “Державний океанаріум”, рейдове буксирне судно “Кременець” ЦПАР ВМС ЗС України з групою водолазів на борту.

На першому етапі розпочато виконання завдань обстеження району та підводного човна.

Координацію спільних дій здійснюють керівники штабів двох флотів.

Довідка. Дизель-електричний підводний човен “Щ-216” (проекту “Щука”) було побудовано у 1940 році. Він входив до складу Чорноморського флоту. Брав участь у бойових операціях, затонув у 1944 році. Ймовірно, був потоплений в результаті вибуху глибинної бомби. Екіпаж загинув.