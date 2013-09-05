Під час активації Blaсkseafor корабель управління “Славутич” пройшов понад 1100 морських миль

– Проведена серпнева активація Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blaсkseafor під командуванням українського флоту сприятиме забезпеченню регіональної безпеки, – наголосив сьогодні, 5 вересня, командувач українських ВМС адмірал Юрій Іл’їн після успішного повернення корабля управління ВМС ЗС України “Славутич” до порту Севастополь.

Корабельне з’єднання провело низку навчань і тренувань в морі, здійснило візити до портів Севастополя (Україна), Новоросійська (Російська Федерація) і Синопа (Турецька Республіка). Згідно принципу ротації, з серпня 2013 року до серпня 2014 року командування Чорноморською групою військово-морського співробітництва здійснюють українські ВМС.

На рідному причалі корабель, який під час активації Blaсkseafor пройшов понад 1100 морських миль, зустрічали і вітали представники командування флоту на чолі з командувачем ВМС ЗС України адміралом Юрієм Іл’їним, Севастопольської міської державної адміністрації, міської Ради, голова Ради ветеранів ВМС України контр-адмірал запасу Віктор Носенко, екіпажі сусідніх кораблів.

– Якісне виконання представником національного флоту обов’язків командира Blaсkseafor, а також кораблем управління “Славутич” поставлених завдань підтвердило повну готовність Військово-Морських Сил України здійснювати управління міжнародним корабельним з’єднанням, – зазначив під час зустрічі з командою корабля адмірал Юрій Іл’їн.

Керівник виду Збройних Сил додав, що флот завдяки увазі і підтримці збоку керівництва держави і військового відомства здатний на належному рівні виконувати свою основну задачу – забезпечувати національні інтереси нашої країни в різних точках Світового океану, у тому числі у складі міжнародних з’єднань.

– Успішна діяльність флоту стала можливою завдяки тому, що минулого року флоту був виділений достатній фінансовий ресурс для того, щоб відновити технічну готовність ряду кораблів, і тому сьогодні кораблі виходять в море і виконують завдання, – наголосив в інтерв’ю журналістам командувач ВМС ЗС України адмірал Юрій Іл’їн.

Вітаючи екіпаж корабля під час мітингу особового складу, адмірал Юрій Іл’їн зазначив, що поставлені завдання виконані з честю.

– Двадцять друга активація Blaсkseafor, що проводилася під командуванням українського флоту, увійде в історію насиченою програмою і реалізацією важливих ініціатив, які сприяють розвитку співробітництва між країнами Чорноморського басейну і забезпеченню регіональної безпеки, – зазначив адмірал Юрій Іл’їн.

На завершення мітингу командувач ВМС на виконання Указу Президента України від 24 серпня поточного року про присвоєння чергових військових звань та за дорученням Міністра оборони України вручив погони “контр-адмірала” начальнику Центру морських операцій ВМС ЗС України Андрію Тарасову, який під час активації корабельного з’єднання Чорноморської групи військово-морського співробітництва виконував обов’язки командира Blaсkseafor. Також було вручено державні нагороди кращим офіцерам флоту.

Довідка. Blaсkseafor є військово-морським (корабельним) з’єднанням “за викликом”, створеним відповідно до “Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва”, підписаної 2 квітня 2001 року у м. Стамбул (Туреччина).

Основними завданнями Blaсkseafor є проведення операцій з пошуку та рятування, проведення гуманітарних операцій, боротьба з мінною загрозою, здійснення операцій щодо захисту навколишнього середовища, обмін візитами доброї волі та інші завдання, погоджені країнами-учасницями.