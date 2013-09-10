Українські та італійські військовики обговорюють співпрацю у сфері авіаційної картографії та повітряної навігації

Українську військову делегацію, до якої увійшли представники Центру аеронавігаційного забезпечення авіації Збройних Сил України очолив начальник цього Центру полковник Іван Романенко. Іноземну – начальник секції геопросторової та метеорологічної служби ІІ-го підрозділу Генерального штабу оборони Італійської Республіки підполковник Районне Сабато.

Метою зустрічі стало налагодження співробітництва між Центром аеронавігаційного забезпечення авіації Збройних Сил України та Центром геотопографічної авіаційної інформації з питань обміну досвідом аеронавігаційного забезпечення Збройних сил Італійської Республіки.

Відповідно до програми заходу відбулося проведення українською стороною презентації на тему “Центр аеронавігаційного забезпечення авіації Збройних Сил України”.

Наступного дня сторони обговорять організаційні питання щодо перспектив співпраці у сфері авіаційної картографії та повітряної навігації, визначать основні напрями розвитку двостороннього військового співробітництва, обміняються досвідом щодо впровадження сучасних геоінформаційних систем для топогеодезичного забезпечення Збройних Сил.

В рамках цієї зустрічі сторони обговорять можливості проведення узгоджених робіт щодо картографування територій, що становлять спільний інтерес, а також обміняються сучасними топографічними та радіонавігаційними картами.