У Зарваниці відбулось п’яте військове паломництво до місця явлення Божої Матері

В цьому році воно приурочене до 1025-ї річниці Хрещення Київської Русі. Цьогорічним гаслом, яке об’єднало паломників у погонах зі всієї України було – “Один Господь, одна віра, одне хрещення”.

Організаторами прощі до Зарваниці виступив Департамент Патріаршої Курії Української Греко-Католицької Церкви у справах душпастирства силових структур України та Міністерство оборони України. Паломництво відбулось з благословення та за участю військового єпископа – владики Михайла (Колтуна), керівника Департаменту. У паломництві взяли участь понад 1000 військовослужбовців Збройних Сил та ніших військових формувань України разом з членами їхніх родин. На прощу також прибули іноземні делегації військовослужбовців з Німеччини та Хорватії на чолі з головними капеланами військових ординаріатів цих держав.

Захід розпочався з панахиди за загиблими військовослужбовцями та правоохоронцями. Далі відбулось покладання квітів до пам’ятного знака загиблим за волю України, яке продовжилось урочистою ходою представників силових структур до площі перед собором, де відбулось відкриття заходу. До паломництва долучились представники афганських громадських організацій, які молились спільно з військовиками. Завершилось паломництво Архієрейською Божественною Літургією в якій взяли участь всі учасники паломництва та чимало місцевих жителів.