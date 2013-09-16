У Косово відбулась передача повноважень командувача багатонаціональних миротворчих сил KFOR

Під час урочистостей, що проходили на території військової бази “Film City” у місті Приштіна, представник ЗС Італії генерал-майор Сальваторе Фаріна прийняв командування Багатонаціональними силами KFOR в Косово від генерал-майора Бундесверу Фолкера Халбауэра. У заході також взяли участь представники усіх національних контингентів, що входять до складу Багатонаціональних сил KFOR.

Головуючий під час церемонії командувач Регіонального командування об’єднаних збройних сил НАТО у Неаполі – командувач ВМС США в Європі адмірал Брюс В. Клінган високо оцінив діяльність генерал-майора німецької армії Фолкера Хелбауера на посаді командувача сил KFOR і зазначив, що ця людина продемонструвала високий професіоналізм, витримку та здатність приймати виважені рішення.

– Ви успішно виконали всі бойові завдання і таким чином забезпечили становлення миру та спокою в Косово, допомогли створити умови для провадження позитивних змін у краї, досягнення кращих стандартів життя, – підкреслив адмірал Клінган.

У свою чергу, присутня на церемонії передачі повноважень президент Косово пані Атіфете Яхьяга подякувала генерал-майору Хелбауеру за підтримання надійного і безпечного середовища в краї, сприяння свободі пересування місцевих жителів та вручила йому “Військову медаль” за службу у Косово.

Звертаючись до своїх підлеглих, перш ніж передати повноваження новому командувачу, генерал-майор Фолкер Халбауэр наголосив, що час перебування на чолі Багатонаціональних сил KFOR став для нього одним з найбільш відповідальних за всю кар’єру військової служби:

– Це була велика честь служити разом з усіма вами. Я високо ціную ті відносини, які ми кували впродовж року спільно виконуючи завдання. Косово сьогодні помітно прогресує і це перш за все завдяки вашій злагодженій, добросовісній роботі, підсумував генерал-майор Фолкер Халбауэр.

По завершенню церемонії відбувся парад військ, в ході якого у спільному строю пройшли миротворці усіх країн-учасників Багатонаціональних сил KFOR. Парадний розрахунок багатонаціональної бойової групи “East” у складі військовослужбовців ЗС США, України, Польщі, Вірменії, Німеччини, Туреччини та Марокко очолив полковник американської армії Девід Вудс.

Варто додати, що миротворці національного контингенту взяли активну участь у забезпеченні заходів безпеки урочистої церемонії передачі повноважень командувача сил KFOR. Так за допомогою мінно-пошукового собаки на ім’я Ларс вони професійно виконали перевірку усіх об’єктів військової бази “Film City”, на території яких проходили заходи на наявність вибухонебезпечних предметів.