У Косово відбулась передача повноважень командувача багатонаціональних миротворчих сил KFOR

17:33, 16 вересня 2013
Військо
1

Військовослужбовці зі складу 17-ї ротації національного контингенту, які виконують завдання з підтримання миру та безпеки у складі Багатонаціональних сил KFOR в Косово, Республіка Сербія, взяли участь в урочистій церемонії передачі повноважень командувача сил KFOR.

Під час урочистостей, що проходили на території військової бази “Film City” у місті Приштіна, представник ЗС Італії генерал-майор Сальваторе Фаріна прийняв командування Багатонаціональними силами KFOR в Косово від генерал-майора Бундесверу Фолкера Халбауэра. У заході також взяли участь представники усіх національних контингентів, що входять до складу Багатонаціональних сил KFOR.

Головуючий під час церемонії командувач Регіонального командування об’єднаних збройних сил НАТО у Неаполі – командувач ВМС США в Європі адмірал Брюс В. Клінган високо оцінив діяльність генерал-майора німецької армії Фолкера Хелбауера на посаді командувача сил KFOR і зазначив, що ця людина продемонструвала високий професіоналізм, витримку та здатність приймати виважені рішення.

– Ви успішно виконали всі бойові завдання і таким чином забезпечили становлення миру та спокою в Косово, допомогли створити умови для провадження позитивних змін у краї, досягнення кращих стандартів життя, – підкреслив адмірал Клінган.

У свою чергу, присутня на церемонії передачі повноважень президент Косово пані Атіфете Яхьяга подякувала генерал-майору Хелбауеру за підтримання надійного і безпечного середовища в краї, сприяння свободі пересування місцевих жителів та вручила йому “Військову медаль” за службу у Косово.

Звертаючись до своїх підлеглих, перш ніж передати повноваження новому командувачу, генерал-майор Фолкер Халбауэр наголосив, що час перебування на чолі Багатонаціональних сил KFOR став для нього одним з найбільш відповідальних за всю кар’єру військової служби:

– Це була велика честь служити разом з усіма вами. Я високо ціную ті відносини, які ми кували впродовж року спільно виконуючи завдання. Косово сьогодні помітно прогресує і це перш за все завдяки вашій злагодженій, добросовісній роботі, підсумував генерал-майор Фолкер Халбауэр.

По завершенню церемонії відбувся парад військ, в ході якого у спільному строю пройшли миротворці усіх країн-учасників Багатонаціональних сил KFOR. Парадний розрахунок багатонаціональної бойової групи “East” у складі військовослужбовців ЗС США, України, Польщі, Вірменії, Німеччини, Туреччини та Марокко очолив полковник американської армії Девід Вудс.

Варто додати, що миротворці національного контингенту взяли активну участь у забезпеченні заходів безпеки урочистої церемонії передачі повноважень командувача сил KFOR. Так за допомогою мінно-пошукового собаки на ім’я Ларс вони професійно виконали перевірку усіх об’єктів військової бази “Film City”, на території яких проходили заходи на наявність вибухонебезпечних предметів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter