Військовослужбовці національного контингенту у ДР Конго облаштовують другий за розміром табір “Бунія”

Назва походить від міста Бунія з населенням понад 300 тисяч чоловік. Сам табір розташований неподалік аеродрому. Місцеве населення з розумінням відносяться до миротворців ООН, тож обстановка навколо табору відносно спокійна.

З розширенням національного контингенту до 250 чоловік, введення у склад вертольотів Мі-8, було прийнято рішення і про збільшення території та житлових приміщень у таборі “Бунія”.

– Ще до нашого приїзду база була непогано обладнана, – розповідає старший офіцер табору, заступник командира 18-го окремого вертолітного загону полковник Мухаммад Буланбаєв. – Нормальні житлові приміщення розраховані на 2-3 чоловік, їдальня, душові кабіни тощо. Та особливо було приємно побачити українські чорнобривці, які посадили наші попередники вздовж бордюрів, пам’ятний знак та вітчизняну символіку. Одразу відчувалось, що українці принесли частину своєї культури в цю далеку африканську країну. І все ж, в процесі роботи, у таборі довелось багато чого змінити. Вже незабаром табір буде спроможний прийняти особовий склад. Збільшилась кількість житлових приміщень (кермеків), вже обладнано додаткові підготовчі класи. Під нашим контролем проводяться ремонтні роботи в їдальні, душових кермеках, вартовому приміщенні, встановлюється зв’язок.

Особливість табору у його розташуванні. Українці проживають, фактично, у центрі території Банглодежського миротворчого контингенту. Тож до розширення табору потреби в охороні периметру не було. Зі збільшенням території додатково буде виставлятись спостережний пост, проводитись цілодобове патрулювання.

Нещодавно табір “Бунія” перевірив командир 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго льотчик-снайпер полковник Андрій Когут. За його словами табір вже сьогодні відповідає всім вимогам. А майданчики приземлення, спокійна обстановка навколо табору дадуть змогу проводити регламентні роботи для українських вертольотів.

Освятив новозбудовані приміщення, окропив особовий склад табору “Бунія” і офіцер з питань релігії загону ієромонах Кукша. У своїй промові він побажав військовослужбовцям національного контингенту комфортного проживання на нових місцях, успіху у службі та Божої допомоги.

– Безперечно, на першому місці дисципліна і порядок у таборі, чітка робота усіх чергових служб, – зазначає полковник Мухаммад Буланбаєв. – У той же час ми намагаємось покращити побутові умови проживання і відпочинку військовослужбовців. Примножуємо добрі справи і традиції наших попередників – створюємо українську атмосферу у таборі. Це трансляція українських телепередач у їдальні, приготування національних страв, облаштування табору квітами, інформування особового складу про останні події і новини в Україні.