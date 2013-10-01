Однією з головних умов створення сучасних Збройних Сил України є їх подальша професіоналізація - Янукович

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомив Глава держави, виступаючи перед учасниками навчань у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області.

– Ми чітко усвідомлюємо, що основа сучасної армії – це не озброєння, при всій його важливості, а, насамперед, офіцери, сержанти і солдати, – сказав Віктор Янукович.

На переконання Президента України, найвищим пріоритетом воєнної реформи є високий професійний рівень і належне фінансове, матеріальне і соціально-правове забезпечення військовослужбовців і працівників Збройних Сил України.

– Воєнна реформа є невід’ємною складовою стратегічного курсу на євроінтеграцію. І українські військовослужбовці, як і всі громадяни України, відчують переваги цієї політики, – зазначив Президент України.