Однією з головних умов створення сучасних Збройних Сил України є їх подальша професіоналізація - Янукович
Для цього, за словами Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Віктора Януковича, необхідна злагоджена робота Міністерства оборони не лише із зацікавленими державними органами, але й з громадськими інституціями країни.
Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомив Глава держави, виступаючи перед учасниками навчань у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області.
– Ми чітко усвідомлюємо, що основа сучасної армії – це не озброєння, при всій його важливості, а, насамперед, офіцери, сержанти і солдати, – сказав Віктор Янукович.
На переконання Президента України, найвищим пріоритетом воєнної реформи є високий професійний рівень і належне фінансове, матеріальне і соціально-правове забезпечення військовослужбовців і працівників Збройних Сил України.
– Воєнна реформа є невід’ємною складовою стратегічного курсу на євроінтеграцію. І українські військовослужбовці, як і всі громадяни України, відчують переваги цієї політики, – зазначив Президент України.