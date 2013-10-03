У “Десні” розпочалися курси підготовки сержантів-інструкторів для Збройних Сил України

Одним із предметів навчання є “Бойова системи виживання воїна”. Цього року вона започаткована вперше за рішенням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, та спрямована на підвищення професійного рівня військовослужбовців Збройних Сил України.

Як повідомив заступник начальника управління фізичної підготовки Центрального управління підготовки та управління повсякденної діяльності військ Генерального штабу ЗС України полковник Георгій Новодерьожкін, 20 кращих сержантів пройдуть двохмісячну школу виживання воїна та стануть “універсальними солдатами” українського війська.

– Після закінчення курсів підготовки кращі з них викладатимуть у школі підготовки сержантського складу на базі Деснянського навчального центру, інші будуть викладати “Бойову систему виживання воїна” у своїх частинах та підрозділах, – повідомив полковник Георгій Новодерьожкін.

Майбутні сержанти-інструктори вдосконалюватимуть навички у володінні стрілецькою зброєю, рукопашному бою, водінні бойових машин. Заплановані марш-кидки на великі відстані, переправи через водні перешкоди, скритне пересування на місцевості та виживання в екстремальних бойових умовах.

Як додав полковник Георгій Новодерьожкін, “Бойову систему виживання воїна” у Збройних Силах України планується розвивати і в подальшому.

– Ми плануємо започаткувати її на базі вищих військових навчальних закладів для підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил, – повідомив офіцер.