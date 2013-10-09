Спільне заняття з рекогносцировки місцевості індійських та українських військових у ДР Конго

Група бойового управління 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, що виконує завдання з підтримання миру та безпеки у цій країні, провела спільне з індійськими військовими практичне заняття з методики роботи офіцерів щодо рекогносцировки місцевості.

З місця проведення заняття – командно-спостережного пункту Індійського батальйону бригади Північне Ківу на висоті Мунігі-Західна на декілька кілометрів добре проглядаються навколишні гірські хребти, місцеві селища і дороги, табори багатонаціональних миротворчих контингентів Місії ООН.

– У серпні саме тут ми проводили практичні тренування у наведенні вертольотів Мі-24 на наземні цілі, – розповідає керівник заняття, начальник командного пункту штабу 18 окремого вертолітного загону полковник Віталій Шмаков. – Мета сьогоднішнього заняття – удосконалення практичних навичок офіцерів групи бойового управління з топографічного й тактичного орієнтуванні на місцевості. Насамперед, це робота з топографічними картами, лазерними дальномірами, компасами, іншими засобами. Перевіряється точність вимірювань та вірність визначення місцезнаходження групи бойового управління, наземних орієнтирів, підрозділів, наземних об’єктів (цілей), розробка схеми орієнтирів на місцевості.

Згідно з вимогами керівних документів та інструкцій, заняття для офіцерів груп бойового управляння проводяться у повному екіпіруванні.

Після перевірки готовності групи бойового управління до заняття офіцерів ознайомили з особливостями проведення рекогносцировки в гірсько-лісистій місцевості екваторіальної Африки з використанням топографічних карт та умовних знаків нанесення обстановки контингентів Місії ООН.

Варто додати, що з початку цієї ротації 18 окремого вертолітного загону групою бойового управління було проведено понад 200 занять та практичних наведень на наземні цілі вертольотів Мі-24.