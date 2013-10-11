Надлишкове майно ЗСУ прозоро реалізовують через проведення відкритих аукціонів та конкурсів

На це з бюджету Міноборони виділяється значний фінансовий ресурс, що є економічно не вигідним для оборонного відомства. Пріоритетом у зазначеному питання для Міністерства оборони України є прозорість процесу відчуження – через проведення відкритих аукціонів та конкурсів. У цьому змогли переконатися представники провідних вітчизняних телеканалів та військових засобів масової інформації під час відвідування однієї з військових частин ЗС України на Чернігівщині.

У супроводі заступника начальника Центрального бронетанкового управління Збройних Сил України полковника Олега Слизького представники мас-медіа ознайомилися із зразками надлишкової військової техніки та дізналися про механізм її реалізації.

– На території України обсяги зберігання надлишкового військового майна складають близько 28 тисяч одиниць озброєння і військової техніки та близько 93 тисяч найменувань матеріально технічних засобів, – повідомив полковник Олег Слизький. – Більшість зразків ракетно-артилерійського озброєння, які знаходяться в даній військовій частині, випущені ще 30-40 років тому. Тобто вони вже давно відслужили встановлений термін експлуатації та є надлишковими. Тому військо має позбутися цього баласту. І вже сьогодні є певний позитивний результат.

Представників засобів масової інформації цікавила інформація, чи не загрожують вони життю та здоров’ю людей при застосуванні у сільськогосподарському секторі.

– Вся надлишкова техніка, яка мобілізується в народне господарство, реалізується демілітаризовано. Тобто знімається все озброєння і обладнання, що забезпечувало ведення бойових дій. Після цих заходів вона не вважається бойовою одиницею та не може бути використана проти свого народу, – підкреслив заступник начальника Центрального бронетанкового управління Збройних Сил України полковник Олег Слизький.

Слід додати, що кошти, отримані від реалізації надлишкового військового майна, будуть спрямовані на всебічне забезпечення Збройних Сил України: модернізацію та соціальне забезпечення військовослужбовців. Таке рішення прийнято на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони України під керівництвом глави оборонного відомства Павла Лебедєва.