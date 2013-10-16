Результати розслідування щодо отримання службовими особами Міністерства оборони України житла будуть доведені до громадськості, – Павло Лебедєв
20:15, 16 жовтня 2013Військо
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За фактом виходу відеосюжету, показаного в ефірі каналу “1+1”, буде проведено службове розслідування.
Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що за фактом виходу відеосюжету, показаного в ефірі каналу “1+1” у програмі “Гроші” від 14 жовтня 2013 року о 22:30, щодо отримання службовими особами Міністерства оборони України житла, за дорученням Міністра оборони України Павла Лебедєва, буде проведено службове розслідування.
За результатами розслідування буде вжито адміністративно-дисциплінарних заходів.
Результати розслідування будуть доведені до громадськості та засобів масової інформації.
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