Військові інженери ВМС готові до примх кримської погоди

До складу загону увійшла важка інженерна техніка, що знаходиться на озброєнні Центру, якім командує полковник, Сергій Стешенко. Це – інженерна машина розгородження ІМР-2, шляхопрокладач БАТ-2, екскаватор і важкий механізований міст ТММ-3М1, змонтовані на базі КрАЗу, та полкова землерийна машина на базі армійського варіанту колісного трактора – ПЗМ-2. У разі необхідності до складу загону може бути долучено плаваючий транспортер середній – ПТС-2, який має хорошу маневреність, високу прохідність, великий запас плавучості та може застосовуватися навіть у морських умовах при хвилюванні моря до трьох балів для транспортування людей або вантажів. Вся ця техніка у вмілих руках спроможна виконати великий спектр завдань, що покладаються на інженерні підрозділи, в тому числі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

– Цього року ми повністю відпрацювали план дій з Державною службою України з надзвичайних ситуацій. У Командуванні Військово-Морських Сил створено оперативну групу, представники якої входять до складу оперативних груп Державної служби України з надзвичайних ситуацій у містах Севастополь та Сімферополь. Загалом у ВМС готові до виконання завдань близько 170 чоловік особового складу та 50 одиниць різної важкої техніки. Подібні загони створені у Севастополі, Сімферополі, Феодосії та Керчі, але самий потужний тут, у Бахчисараї. Свою ефективність вони довели у 2012 році, коли військові КрАЗи витягали вантажівки, що опинилися у сніговому полоні під Сімферополем, та доправляли аварійні бригади “Крименерго” до знеструмлених сіл, – зазначив під час перевірки готовності загону до застосування начальник управління оперативного (бойового) забезпечення – заступник начальника штабу командування ВМС ЗС України з оперативного забезпечення капітан 1 рангу Ігор Матус.