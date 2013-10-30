Військовослужбовці національного контингенту у Косово виконуватимуть важливі завдання під час проведення у краї виборів

Відповідно до бойового розпорядження командира багатонаціональної бойової групи “East” сил KFOR полковника ЗС США Девіда Вудса вони упродовж майже двох місяців нестимуть службу на півночі краю.

Змінивши турецький підрозділ, українці під загальним командуванням заступника командира національного контингенту капітана Миколи Верпети забезпечуватимуть цілодобову охорону периметру військової бази “GATE 1” – передового оперативного табору сил KFOR, що знаходиться поблизу адміністративно-розмежувальної лінії з Республікою Сербія на відстані близько 200 кілометрів від базового табору “Bondsteel”.

Інструктуючи підлеглих, командир національного контингенту гвардії майор Володимир Кокорєв звернув увагу, що на даний час у Косово триває підготовка до проведення 3 листопада муніципальних виборів. Відтак, особливої актуальності набуває суворе дотримання заходів безпеки, правил поводження зі зброєю, неухильне виконання усіх вимог несення служби на визначених об’єктах бази.

Готуючись до виконання важливої місії, військовослужбовці національного контингенту декілька тижнів провели у різноманітних тренуваннях і навчаннях, зокрема, на португальській військовій базі “Slim Lines”.

На виконання рішення штабу багатонаціональних сил KFOR щодо посилення охорони важливих об’єктів в зоні інтересу, командуванням національного контингенту на період виконання завдань було розроблено та запропоновано вищому штабу декілька варіантів дій щодо оборони “GATE 1”.

Наступним етапом стало практичне виконання заходів щодо оборони важливого об’єкту, в ході якого було відпрацьовано елементи бойового злагодження на випадок виникнення надзвичайної ситуації вдень та вночі, а також скориговано та уточнено плани безпосередньо на місцевості.

Професійні та чіткі дії українських військовослужбовців високо оцінив командир передового командного пункту багатонаціональної бойової групи “East” підполковник ЗС США Крайдер, якому на період виконання завдань тактично підпорядкована частина національного контингенту, що несе службу на півночі Косово.