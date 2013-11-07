У Криму відбувся навчально-методичний збір з начальниками вузлів і станцій фельд’єгерсько-поштового зв’язку ВМС

В ході збору офіцерам, які керують вузлами та станціями ФПЗ на території Криму, було доведено аналіз функціонування служби фельд’єгерсько-поштового зв’язку у 2013 році, обговорено проблемні питання, що виникають під час обробки та доставки кореспонденції, та поставлено завдання на 2014 рік.

– Головне завдання нашої служби – це своєчасна доставка кореспонденції до адресата з дотриманням усіх правил збереження кореспонденції та вимог, – підкреслив начальник служби фельд’єгерсько-поштового зв’язку ВМС ЗС України капітан 2 рангу Максим Калініченко.

Кульмінацією збору стала здача заліків зі знання керівних документів.