Місія ООН у ДР Конго: Український контингент завжди демонстрував високі показники в організації служби військ

До складу делегації, очолюваної начальником інспекції з оперативної готовності штабу сил Місії підполковником Арджуном Ранганом (Arjun Rangan), увійшли представники тилових служб і відділів Місії ООН у ДР Конго Хосам Аболхода (Hossam Abolhada) та Кан Санджад (Khan Sajjad).

Відповідно до плану командування Місії ООН у ДР Конго, основна мета роботи інспекції, яка проводиться один раз у півроку для усіх контингентів, є розширена перевірка готовності до виконання завдань, організація, взаємодії та забезпечення.

Командир українського вертолітного підрозділу льотчик-снайпер полковник Андрій Когут під час брифінгу ознайомив гостей з організаційно-штатною структурою національного контингенту, станом авіаційної та забезпечувальної техніки. Після цього гості оглянули житлову, технічну та господарську зони, місця і умови зберігання автотранспорту, зброї та боєприпасів, перевірили дії особового складу табору на випадок тривоги або інших надзвичайних подій. На вертолітному майданчику загону офіцерам-інспекторам Місії продемонстрували стан авіаційного майна та засобів авіаційного ураження, розповіли про бойові та транспортні можливості вертольотів Мі-8 та Мі-24, на яких виконують завдання українські льотчики.

Особливо перевіряючих зацікавили взаємодія українського загону із штабом багатонаціональної бригади “Північне Ківу”, куди організаційно входить український підрозділ та оперативні можливості під час виконання завдань Місії.

На підсумковому брифінгу підполковник Арджун Ранган відзначив високий організаційний рівень, забезпечення та чіткі дії особового складу 18 окремого вертолітного загону в екстремальних ситуаціях.

– Український контингент завжди демонстрував високі показники в організації служби військ, налагодженні взаємодії з вищими штабами, побутовими умовами для особового складу. Сьогодні ми вкотре у цьому переконалися, – зауважив офіцер.