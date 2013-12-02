Делегації оборонних відомств України та Республіки Хорватія на чолі із Міністрами оборони побували у Севастополі

Як раніше повідомлялося, метою візиту делегації хорватського міністерства оборони в Україну є продовження діалогу на рівні глав оборонних відомств, ознайомлення з можливостями оборонно-промислового комплексу України, визначення практичних заходів з метою подальшого розвитку двостороннього співробітництва в оборонній сфері.

Це була вже друга за місяць зустріч Павла Лебедєва та Анте Котромановича. Раніше вони зустрічалися 25 жовтня поточного року у Загребі під час офіційного візиту Міністра оборони України в Республіку Хорватія.

30 листопада делегації міністерств оборони України та Республіки Хорватія спеціальним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України прибули до військового аеродрому “Бельбек” під Севастополем, де їх зустрів командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Юрій Іл’їн. Увечері того ж дня делегації побували на севастопольському авіаційному підприємстві МО України.

Варто зазначити, що напередодні делегація хорватського оборонного відомства у супроводі українських колег відвідала низку установ та підприємств оборонно-промислового комплексу у Харкові, Запоріжжі та Одесі.

Як заявив журналістам у Севастополі Міністр оборони України Павло Лебедєв, військово-технічне співробітництво між Україною та Республікою Хорватія розвивається і буде розвиватися й надалі.

– Це дає робочі місця для наших громадян та надходження до державного бюджету, – наголосив глава українського оборонного відомства. – Під час таких зустрічей ми обмінюємося знаннями та досвідом реформування Збройних сил, налагодження військово-технічного співробітництва з урахуванням того величезного потенціалу, який має Україна. Мені приємно відмітити, що севастопольське авіаційне підприємство отримало замовлення від хорватських збройних сил на ремонт вертольотів, і міністр оборони Хорватії мав змогу особисто переконатися у якості цих ремонтних робіт.

Міністр оборони Республіки Хорватія Анте Котроманович також розповів, що його країна розвиває та нарощує військово-технічне співробітництво з Україною:

– Ми вже можемо говорити про перші успіхи в питаннях військово-технічного співробітництва, тому що в Україні ми ремонтуємо свої літаки та кораблі, – сказав він.

У неділю, 1 грудня, делегації міністерств оборони України та Республіки Хорватія на чолі із міністрами оборони двох країн побували на борту протичовнового корвета “Тернопіль”, який нещодавно повернувся з Середземного моря до Севастополя після участі в антитерористичній операції НАТО “Активні зусилля”.

Після екскурсії кораблем, яку провів командир “Тернополя” капітан 2 рангу Олег Григор’єв, Міністр оборони Республіки Хорватія розписався у книзі почесних гостей.

– Мені було дуже приємно побувати на кораблі Військово-Морських Сил України, і я запросив командувача ВМС адмірала Іл’їна разом з цим кораблем відвідати у рамках міжнародних навчань порт Хорватії, – сказав Анте Котроманович.

Після відвідання Севастополя іноземна військова делегація відбула до Республіки Хорватія.